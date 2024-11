Non si è giocato il tanto atteso big match della 25esima giornata di Promozione tra il Ve Rende, secondo in classifica e la capolista Digiesse Praia Tortora. Troppi casi di Covid tra i calciatori rendesi hanno costretto al rinvio a data da destinarsi. Le due squadre, in classifica sono separate da 9 punti a 6 partite dal termine del torneo. Il Ve Rende sogna di riaprire il campionato, mentre la Digiesse ha tutta l'intenzione di scrivere la storia e nel prossimo turno affronterà il Cassano Sybaris, squadra terza in classifica che nella giornata numero 25 ha battuto per 3-0 la Juvenilia Roseto. Il match tra i tirrenici e la formazione della sibaritide metterà in palio 3 punti che potrebbero essere decisivi sia per il salto di categoria (nel caso del Praia Tortora) che per consolidare la posizione play off (nel caso del Cassano).

In zona play off pareggiano sia la Soccer Montalto che il Cotronei Caccuri. La Soccer impatta per 2-2 nel derby cosentino in casa della Rossanese, mentre i crotonesi non vanno oltre lo 0-0 a San Fili. L’Amantea batte 2-0 il fanalino di coda Scandale, mentre non si è giocata per impraticabilità campo - secondo quanto riportato nel referto dell'arbitro - il match tra la Brutium Cosenza e il Caraffa. Tre punti vitali sono quelli conquistati nello scorso turno dal Cutro: la squadra allenata da Alessandro Pellicori ha avuto la meglio per 3-1 con il Campora.

Per quanto riguarda la corsa salvezza, importantissima la vittoria per 2-1 della Db Rossoblù città di Luzzi sul campo del Real Montalto. Un successo in rimonta, in quello che poteva essere definito uno scontro diretto, arrivato con una doppietta del brasiliano Pedrinho, che permette ai luzzesi di allontanare la zona play out. È infatti aumentato a 4 punti il distacco proprio dal Real Montalto, la delle squadre che ad oggi dovrebbero disputare gli spareggi salvezza.

La classifica

Praia Tortora 62*

Ve Rende 53*

Cassano Sybaris 50

Soccer Montalto 47

Cotronei Caccuri 43

Amantea 39

Rossanese 37

Campora 35

Juvenilia Roseto (-1) 31

Caraffa 31*

Db Rossoblu 28

Real Montalto 24

San Fili 23

Cutro 19

Brutium Cosenza 16

Scandale 10

Prossimo turno (18-19 marzo)

Caraffa-Amantea sabato 18

Db Rossoblu-Cutro sabato 18

Digiesse-Cassano sabato 18

Campora-Brutium Cosenza

Cotronei Caccuri-Real Montalto

Rossanese-San Fili

Scandale-Ve Rende

Soccer Montalto-Juvenilia Roseto