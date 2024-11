Renato Prete ha un punto di vantaggio su Bertini. Subito dietro Ferracci, Belcastro e Angelo Petrone. Anche Puoli rimane in corsa per la vittoria finale

Si deciderà sul filo di lana la classifica di rendimento del girone A di Promozione. A due giornate dalla fine tutto può succedere nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nella graduatoria generale, dopo 28 turni di campionato, il leader è Renato Prete della Soccer Montalto con 67 punti, con appena una lunghezza di margine su Gaetano Bertini, difensore della Dgs Praia Tortora. Un attaccante da una parte e una difensore dall’altra, il che significa solo una cosa: la graduatoria relativa al rendimento premia chiunque, a prescindere dal ruolo. Ma non finisce qua, perché a tre punti dal primo posto c’è Ferracci del Cassano Sybaris e a tre punti da lui ecco Belcastro del V.E. Rende, anche quest’anno autore di un gran bel campionato. Sono appena sette, poi, i punti di distanza di Angelo Petrone dal primo posto e allora pure il capitano della Dgs Praia Tortora può aspirare a conquistare il primato e lo stesso vale per il compagno di squadra Puoli, che di punti ne ha 57. Sarà una bella lotta negli ultimi 180 minuti. L’incertezza regna sovrana.

Nella Top Ten del girone A di Promozione c’è quindi spazio per Francesco Petrone del V.E. Rende con 47 punti, davanti a Simon del San Fili con 43, Maragò della Soccer Montalto con 42 e Pedrinho della Db Rossoblù Luzzi con 41. Calciatori in grado di disputare una stagione sopra le righe. Per tutti e quattro l’obiettivo finale dovrà essere quello di mantenere un posto nella Top Ten dei migliori.