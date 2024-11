Difensore esperto e carismatico, tenace e difficile da superare. Fra i pilastri della capolista c’è proprio Gaetano Bertini, autore di un torneo dal rendimento puntualmente elevato. Al centrale della Dgs Praia Tortora vanno i dieci punti che spettano al migliore di giornata nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Per Gaetano Bertini l’ennesima conferma di essere un calciatore intramontabile, ma anche efficace, presente, puntuale. Più volte il suo nome è comparso nella classifica dei migliori, a dimostrazione ulteriore di aver giocato una stagione sopra le righe. E non solo: è la terza volta che conquista i dieci punti che spettano al leader della Top Ten.

La stessa cosa si può dire per coloro che sono finiti alle sue spalle nel podio di giornata. Troviamo, infatti, in seconda posizione Francesco Petrone del V.E. Rende e al terzo posto Renato Prete della Soccer Montalto: per quest’ultimo potrebbero aprirsi scenari interessanti nella classifica generale che verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su LaC Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate. Nella classifica dei migliori della 27ª giornata troviamo quindi Pedrinho della DB Rossoblu Luzzi e De Pascale dell’Amantea. Fra i più bravi anche Belcastro del V.E. Rende, Maragò della Soccer Montalto, Favieri della Dgs Praia Tortora, Filippo dell’Amantea e Tenuta del Real Montalto.