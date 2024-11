La stagione 2022-2023 del Cassano Sybaris ha visto la squadra biancazzurra conquistare un ottimo terzo posto in classifica nel girone A del campionato di Promozione, con i sogni del salto di categoria che si sono interrotti solo nella finale play off del girone giocata contro il Ve Rende.

Il Cassano adesso deve programmare la ripartenza e lo farà con un nuovo allenatore in panchina: ha infatti salutato mister Diego Burgo che lascia dopo 52 gare alla guida della squadra della Sibaritide e adesso è corteggiato da tante società, tra queste anche il Cotronei Caccuri che nel frattempo ha salutato mister Andrea Parentela.

Nuovo volto anche sulla panchina del Ve Rende: al posto di Andrea Spinelli è stato ufficializzato nelle scorse ore Alfonso Caruso, reduce dalla stagione alla guida dell’Atletico Maida.

Dopo la retrocessione in Promozione, il Sersale vuole subito tornare nel massimo campionato regionale, per farlo la società catanzarese sta già cercando di allestire una rosa competitiva da affidare al riconfermato tecnico Ernesto Gabriele. Vestirà ancora la maglia dei lupi giallorossi il fantasista Matteo Nesticò, mentre in attacco c'è il ritorno di Antonio Russo, lo scorso campionato tra le fila dell'Isola Capo Rizzuto.

Tra le società di Promozione che stanno programmando una stagione ricca di ambizioni c’è la Db Rossoblù Città di Luzzi, che in panchina potrà contare sull’esperienza di Tony Lio, allenatore che nell'ultimo campionato di Eccellenza ha condotto alla salvezza la Paolana.

Si sono separate le strade tra il tecnico Fabrizio Pirillo e l'Amantea. Adesso i blucerchiati potrebbero affidare la panchina a uno tra Vittorio Perrotta o Gigi Carnevale.

Situazione drammatica invece ad Acri. Il titolo sportivo dei rossoneri è sempre più vicino ad essere ufficialmente ceduto alla Luzzese o, cosa più plausibile, all’Altomonte, che ripartirebbe dal secondo campionato regionale con in rosa anche alcuni elementi che in passato hanno vestito proprio la maglia dell’Acri: tra questi l'attaccante Ciccio Petrone, il portiere Matteo Calderaro, il centrocampista Andrea Sposato e il difensore Gaetano Bertini.