Allan Baclet è un nuovo calciatore della DB Rossoblù. La notizia era nell'aria ed ha trovato conferma attraverso la seguente nota diffusa dalla società con sede a Luzzi. Il classe 1986 nella passata stagione ha vestito la maglia della Promosport in Eccellenza, un'esperienza turbata da un infortunio che per un periodo l'ha tenuto lontano dal campo. Adesso la nuova sfida con la casacca della squadra del presidente Gencarelli.

«La DB Rossoblù Città di Luzzi comunica di aver raggiunto l'accordo con Allan Pierre Baclet che dal 1° Luglio entrerà ufficialmente a far parte della famiglia rossoblù. Punta Centrale, classe 1986, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Lille, che successivamente lo ha girato in prestito al Wasquehal, nella Ligue 2 (Serie B francese). Nel 2004 è arrivato in Italia e dopo una breve esperienza nei dilettanti ha intrapreso una scalata impressionante, segnando numerosi gol che lo hanno portato ad essere protagonista in squadre come Juve Stabia, Lecce, Frosinone, Vicenza, Cosenza, Reggina».

«Tra le squadre menzionate, la sua esperienza più significativa è sicuramente stata al Cosenza: con i lupi, infatti, è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie B, contribuendo con 8 gol (di cui 5 durante la cavalcata dei playoff sotto la guida del mister Braglia). Un colpo importante che dimostra - si conclude la nota - le importanti ambizioni del club guidato da Luca Gencarelli»