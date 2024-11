Come previsto inizia con il botto la campagna di rafforzamento della squadra amaranto. Il ds Varrà e il dg Rao piazzano due colpi di categoria superiore

Due ingaggi da far venire i brividi. Due colpi di spessore con i quali la Virtus Rosarno conferma le proprie ambizioni. Il direttore sportivo Mimmo Varrà, come previsto, ha iniziato con le idee chiare, assicurandosi le prestazioni di due calciatori fra l’altro impegnati, appena un mese addietro, nei play off di Eccellenza, categoria alla quale aspira la formazione della Piana. A vestire la maglia della Virtus Rosarno saranno Alessandro Dascoli, proveniente dal Cittanova e Tomas Alvarez, voluto da Varrà nella recente esperienza di Soriano.

La difesa della Virtus potrà così contare su un elemento del calibro di Alessandro Dascoli, classe 1990, il quale dopo una carriera spesa fra Serie D ed Eccellenza (ma agli inizi della carriera ha giocato quasi 100 gare nei professionisti), si ritroverà ad affrontare il suo primo torneo di Promozione. Al suo attivo ben cinque salti di categoria dall’Eccellenza alla Serie D (Palmese, Locri due volte, San Luca e Gioiese) e altri cinque campionati di Eccellenza terminati sempre entro la quinta posizione. Dal Soriano ecco l'arrivo di Tomas Alvarez, trequartista imprevedibile e dinamico, quattro gol con il club vibonese, squadra nella classe lo ha portato la scorsa estate proprio Mimmo Varrà. Classe 1999, darà fantasia e accelerazioni al gioco degli amaranto. Si comincia col botto, insomma, e ovviamente siampo, appunto, solo all'inizio. Sta nascendo un gran bel Rosarno e le altre società sono subito avvisate!