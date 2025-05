Sarà lo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, domenica 25 maggio con fischio d'inizio previsto per le 15.30, il campo neutro scelto per la disputa dello spareggio tra le vincenti play off dei due gironi del campionato di Promozione che mette in palio l'ultimo posto disponibile per il massimo campionato regionale di Eccellenza ss 2025/2026.

A contendersi la promozione saranno DB Rossoblu Città di Luzzi e Stilomonasterace, la terza classificata nel girone A contro la seconda forza del girone B al termine della stagione regolare, chiusa rispettivamente con 57 e 59 punti. Nel post season, la squadra cosentina ha superato l'Altomonte in semifinale grazie al pari dopo i tempi supplementari e, in finale, il Mesoraca, battendolo in trasferta per 1-0. Percorso netto, invece, per gli ionici reggini che hanno regolato al “Bosco-Lombardo” il San Nicola Chiaravalle in semifinale per 1-0 ed il Val Gallico in finale per 2-0. Domenica si sfideranno per centrare una vittoria che vale l'Eccellenza.

Sistemazione tifoserie

Definiti nella riunione odierna i settori destinati alle tifoserie: il sorteggio ha destinato la Tribuna coperta ai sostenitori della DB Rossoblu Città di Luzzi, mentre alla tifoseria dello Stilomonasterace è stato assegnato il settore Gradinata.

La prevendita è stata affidata alle due società ognuna per il proprio settore di competenza. I tagliandi rimanenti saranno acquistabili presso il botteghino dello stadio prima della gara. L'ingresso è gratuito per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni di età, con l'esibizione del documento d'identità .