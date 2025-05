I presilani piegano a domicilio il Mesoraca per 0-1 mentre i reggini, invece, battono 2-0 il Val Gallico: adesso si contenderanno il posto per il salto nella quinta serie italiana

Rese note le due finaliste che si contenderanno il pass per l'ultimo posto in Eccellenza, accompagnando così Trebisacce e Virtus Rosarno. Nel pomeriggio di domenica, infatti, si sono giocate le finali play off rispettivamente del girone A e del girone B di Promozione e che hanno visto trionfare la DB Rossoblù Luzzi contro il Mesoraca e lo Stilomonasterace contro il val Gallico.

Le finali

Quanto alla finale play off del girone A di Promozione, colpaccio DB Rossoblù Luzzi che va letteralmente in estasi dopo aver piegato a domicilio il Mesoraca, nonostante quest'ultimo avesse due risultati su tre a disposizione. A decidere la sfida è Mascaro che fa crollare così il sogno del Mesoraca che aveva chiuso al secondo posto la regular season. Continua invece il cammino dello Stilomonasterace con l'intento di tornare immediatamente nel massimo campionato regionale dopo la retrocessione della passata stagione. I ragazzi di mister Papaleo confermano sul campo la seconda piazza stagionale piegando il Val Gallico per 2-0 grazie a un gol per tempo e a firma di Zarich e Mena. DB Rossoblù Luzzi-Stilomonasterace sarà dunque la finalissima che decreterà la terza neopromossa in Eccellenza. Stadio ancora da definire.