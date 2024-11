La prima della classe cade in casa dell'Atletico Maida dopo 9 risultati utili consecutivi, ne approfittano Capo Vaticano e San Nicola da Crissa. Bene anche il Saint Michel che si avvicina alla zona play off e il Melicucco che si allontana da quella play out

Nel pomeriggio di ieri, domenica 26 novembre, il campionato di Promozione - Girone B si è presentato ai tifosi calabresi con le restanti sei partite che hanno completato il quadro della dodicesima giornata, dopo i due anticipi di sabato in cui Melito e Saint Michel si sono imposte su Roccella e Sporting Catanzaro Lido.

La capolista, a quota 26 punti, è ancora l’Ardore di mister Criaco nonostante la sconfitta in casa dell’Atletico Maida per 1-0 che permette alle inseguitrici di colmare il gap in classifica. Capo Vaticano e San Nicola da Crissa, uscite trionfanti da quest’ultimo turno, si portano infatti rispettivamente a quota -1 e -2 dalla formazione amaranto. Uno stop, quello dell’Ardore, che arriva al termine di una striscia di risultati positivi durata 9 turni e caratterizzata da 7 vittorie e 2 pareggi.

Nei piani alti della classifica sorridono quindi Capo Vaticano e San Nicola da Crissa ma anche l’Atletico Maida che adesso dista soltanto 4 punti dalla capolista, a pari merito con il Gallico Catona sconfitto proprio nello scontro al vertice con il San Nicola da Crissa. Bene anche il Saint Michel, che con le 4 reti inflitte in casa dello Sporting Catanzaro Lido si porta a un punto dalla zona playoff e in testa nel conteggio generale dei gol fatti (26) a pari merito con il Capo Vaticano.

In quanto a gol fatti e subiti il primato in negativo è del Roccella, ultimo come reti realizzate, primo per reti subite e, inevitabilmente, all’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato nella prima giornata di campionato contro il Bianco; dopo di allora solo sconfitte per la squadra di Cosimo Silvano. Trova 3 punti importanti invece il Melicucco, che con il tris inferto al Bivongi Pazzano si porta fuori dalla zona playout a quota 14 punti, a pari merito con il Bianco reduce dal pari senza reti in casa contro la Virtus Rosarno.

La classifica

Ardore 26

Capo Vaticano 25

San Nicola da Crissa 24

Maida 22

Gallico Catona 22

Saint Michel 21

Pro Pellaro 18

Caraffa 16

Virtus Rosarno 15

Melicucco 14

Bianco 14

Deliese 14

Melito 11

Sporting Cz Lido 11

Bivongi

Pazzano 9

Roccella 1

Il prossimo turno

Ardore - Virtus Rosarno

Bivongi Pazzano - Deliese

Caraffa - Melito

Capo Vaticano - Sporting Cz Lido

GallicoCatona - Pro Pellaro

Melicucco - Bianco

Roccella - Maida

Saint Michel - San Nicola da Crissa