Il club neroverde ambisce a ripetere la strepitosa cavalcata dello scorso campionato. L'allenatore resta un punto di riferimento: «Abbiamo le carte in regola per fare bene»

Inizia oggi la preparazione atletica estiva del Comprensorio Capo Vaticano. Il club ambisce a ripetere la strepitosa cavalcata della passata stagione calcistica nel campionato di Promozione girone B. I neroverdi nello scorso torneo hanno vinto i play-off, però per provare ad effettuare il salto di categoria, non hanno potuto disputare lo spareggio con la vincente del girone A, a causa dei posti disponibili esauriti in Eccellenza, occupati dalle tre calabresi retrocesse dalla Serie D. Nonostante ciò, il progetto del Capo Vaticano è solido e guarda oltre.

La compagine guidata dal presidente Laria ha piazzato colpi di mercato di spessore rimpinguando l'organico a disposizione di mister Diego Surace. L'allenatore, bandiera del club prima da calciatore e poi in panchina, resta un punto di riferimento per l'intero ambiente calcistico locale. A lui abbiamo chiesto le prime impressioni in vista della nuova stagione.

L'intervista

Con che spirito ci si immerge un questa fase in cui si ritorna in campo per prepararsi ad affrontare il campionato?

«Misurarsi con i nuovi arrivati e rivedere soprattutto i ragazzi confermati dallo scorso campionato dà molta carica e senso di responsabilità. Sarà una fase dove inizieremo a mettere benzina nelle gambe e soprattutto ad amalgamare di nuovo un gruppo rinnovato di parecchi elementi. Sarà compito mio e del mio staff inculcare i principi fondamentali che vorremmo perseguire per tutta la stagione».

Cosa pretende dai suoi calciatori, quali valori?

«A me piace rispettare ed essere rispettato. Molto rispetto lo chiedo anche nei confronti dei componenti dello staff. Amo gestire il gruppo come una “famiglia”, e sinceramente fino ad oggi è andata sempre bene anche perché ho trovato degli uomini pronti a seguirmi e soprattutto atleti impeccabili». Continua a leggere su IlVibonese.it