Il campionato di Promozione 2023-2024 prenderà ufficialmente il via il prossimo 17 settembre con la prima giornata di un torneo che già si preannuncia avvincente. Nel frattempo le squadre che saranno ai nastri di partenza stanno completando le loro rose.

Nel girone A il Ve Rende nei giorni scorsi ha ufficializzato il nuovo presidente: la società biancorossa sarà guidata da Alessandro Reda. Per i rendesi non mancano i movimenti di mercato. Gli ultimi in ordine cronologico sono quelli che vedono tra i pali Devid Gualtieri, a centrocampo l’esperto Michele Vitale, mentre nel reparto difensivo Oscar Mannarino e Maximiliano Tormann.

Negli ultimi giorni altri due colpi per la Db Rossoblù Città di Luzzi che ha trovato l’accordo con il difensore De Martino e il centrocampista Matteo Casella. Due calciatori che si vanno ad inserire in una rosa che può già essere considerata tra le più competitive del girone A.

Tra le società che si stanno dimostrando ambiziose, quantomeno sul mercato, c’è anche l’Altomonte. I rossoblù nelle scorse ore hanno annunciato l’attaccante Nicola Zicarelli. Finora l'Altomonte ha piazzato colpi importanti con giocatori, tra gli altri, di un certo calibro come Giovanni e Simone Caruso, Giuseppe Terranova, Andrea Castellano, Nicolas Martinez e Antonio Crispino.

Ancora pochi movimenti in casa Soccer Montalto Il Sersale ha riconfermato l'under Flavio Borelli, mentre potrebbe accendersi a breve il mercato della Rossanese. I bizantini, a cui piacerebbe in attacco l’ex Rende Momo Alassani, potrebbero rappresentare la mina vagante del torneo e nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciati innesti di spessore per la squadra guidata in panchina da Luca Aloise, allenatore giovane ma già con una buona esperienza in categoria.