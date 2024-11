Una nuova guida tecnica per il Sersale per la prossima stagione 2024-25. Il sodalizio giallorosso ha annunciato di aver affidato l'incarico a Francesco Galati.

La nota del club giallorosso

«La società ASD Sersale Calcio 1975 comunica che per la stagione 2024/25 la guida tecnica è stata affidata a Mister Francesco Galati. Buon Lavoro Mister!».

Galati: «Forza Sersale, mettiamoci al lavoro e rendiamo questa indimenticabile»

«Sono davvero entusiasta di essere qui a Sersale e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura per la nuova stagione». Queste le prime dichiarazioni del neo mister del Sersale Francesco Galati. «L’energia e la passione in questa piazza sono incredibili, sono carico al massimo per guidare questa squadra. Voglio ringraziare di cuore la società con la quale abbiamo subito trovato l’intesa. Siamo pronti per fare un campionato da protagonisti, sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi risultati. Forza Sersale, mettiamoci al lavoro e rendiamo questa stagione indimenticabile!»