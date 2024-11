Dopo la retrocessione in Promozione, conseguenziale alla sconfitta subita nel play out contro il Bocale, il Sersale è pronto a ripartire dal secondo livello del calcio dilettantistico calabrese. Nelle scorse ore, la società giallorossa ha messo già il primo tassello, rappresentato dalla riconferma in panchina di Ernesto Gabriele, a lui il compito di riportare in Eccellenza i Lupi catanzaresi: «La società ASD Sersale Calcio 1975 - si legge in una breve nota - comunica che per la stagione 2023/24 alla guida tecnica è stato riconfermato Mister Ernesto Gabriele».

La riconferma è stata accolta positivamente dal tecnico, che ha affidato ai social la sua soddisfazione. «Ringrazio i Presidenti Giuseppe e Domenico Schipani, il Direttore Gallo e tutta la società per aver riconfermato la fiducia nel miei confronti, questo è un ulteriore stimolo che mi consente e mi dà più forza per affrontare un campionato con la consapevolezza che la Asd Sersale, la Città di Sersale e tutti i tifosi Sersalesi, al quali devo il mio più sincero grazie per avermi accolto con entusiasmo e con lealtà, meritano l'immediato ritorno nella massima categoria regionale, posto. che appartiene a Sersale. Spero di ricambiare la fiducia cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati. Forza Asd Sersale!».