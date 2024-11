Dopo le esperienze con Luzzese, Acri e DB Rossoblù Città di Luzzi, Alessandro Reda è il nuovo presidente del VE Rende, squadra che giocherà nel prossimo campionato di Promozione. Ma i volti nuovi in casa rendese sono anche nel gruppo squadra. Tra i pali ecco Devid Gualtieri che ricoprirà il ruolo di portiere della prima squadra e preparatore delle squadre Under 17 e Under 15.

Il Ve Rende si è assicurato anche le prestazioni dell'esterno difensivo, classe 2004, Oscar Mannarino e del centrocampista 32enne Michele Vitale. Quest'ultimo nella sua carriera ha partecipato sempre a campionati di Eccellenza e serie D. Ha vestito le maglie di Promosport, Paolana, Sambiase, Reggiomediterranea, Palmese, Castrovillari, Scalea e Gioiese.

Il comunicato del club

«Alessandro Reda è il nuovo Presidente del Ve Rende. Andrà ad affiancare gli altri componenti del Consiglio Direttivo, riconfermati, che saranno resi noti in una conferenza stampa presso la sede sociale. Ad Alessandro auguriamo buon lavoro».