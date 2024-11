La giornata numero 8 del campionato di Promozione, girone A, è andata in archivio con 25 reti, che portano così il totale a quota 184 (120 realizzate da chi ha giocato in casa e 64 dalle viaggianti). Nell’8ª giornata doppiette per Camara della Juvenilia Roseto, Mirabelli del Cutro e Alessandro Prete della Soccer Montalto. Per quest’ultimo si tratta dei primi centri in campionato, dopo i 9 siglati l’anno scorso con la Morrone. Con 22 reti la Dgs Praia Tortora ha il migliore attacco del torneo.

Al comando della classifica marcatori rimane un terzetto: Ferracci del Cassano Sybaris, Puoli della Dgs Praia Tortora e Renato Prete della Soccer Montalto. Nessuno dei tre è andato in gol nel recente turno di campionato. A seguire, a un solo centro di distanza, ecco De Paola della Juvenilia Roseto e Petrone del V.E. Rende: entrambi invece sono riusciti a far gol domenica scorsa.

La classifica marcatori

7 reti: Ferracci (Cassano Sybaris, 1), Puoli (Dgs PraiaTortora), R. Prete (Soccer Montalto, 2)

6 reti: De Paola (Juvenilia Roseto), Petrone (VE Rende)

5 reti: And. Amendola 1 rig. (Amantea), Iaquinta (Cotronei Caccuri), Diaco (Rossanese),

4 reti: Dezai (Cotronei Caccuri, 1), Petrone, Tagliapietra (Dgs PraiaTortora),

3 reti: Buongiorno (Brutium Cosenza), De Luca (Campora), Passafaro 1 rig. (Caraffa), Pedaccio (Cassano Sybaris), Liperoti 2 rig. (Cutro), Amendola 1 rig. (Db Rossoblù Luzzi), Crocco (Juvenilia Roseto), Badjinka, Sinopoli (Real Montalto), Bongiorno 2 rig. (Rossanese), Simon 1 rig. (San Fili), Dirane (Soccer Montalto), Belcastro, Gaudio 3 rig. (VE Rende),

2 reti: Poltero (Amantea), Nievas 1 rig., Okoye King Trivisonno (Campora), Errigo (Caraffa), Acosta (Cassano Sybaris), Pedrinho, Perrone 1 rig. (DB Rossoblù Luzzi), Camara (Juvenilia Roseto), Malich (San Fili), Mirabelli, Vaccaro (Scandale), A. De Rose, Pagano, Prete A. (Soccer Montalto), Annone, Mazzei (VE Rende)

1 rete: Grupillo, Rondinelli, Socievole (Amantea), Attanasio, Felipe (Brutium Cosenza), Buccinnà, Calabretta, Cestari, Fodaro (Caraffa), Salinas, Santana Fernandes (Cassano Sybaris), Bianchi, De Petris, Herrera, Ierardi, Lagani, Lorecchio, Percopo, Sarcone (Cotronei Caccuri), Bruno, Guarino, Rocco (Cutro), Federico (Db Rossoblù Luzzi), Alercia, Bertini, Favieri, Gallo, Losardo, Rivadero (Dgs PraiaTortora), Diop O., Miniaci, Sbrissa (Juvenilia Roseto), Carchedi, De Biase, Kebe (Real Montalto), Basile, Candia, Sifonetti (Rossanese), Jariu, Torres (San Fili), Correale, Miletta (Scandale), Sagula (Soccer Montalto), Chidichimo, Orientale, Tomasi (Ve Rende)