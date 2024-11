Nello scorso fine settimana, in Calabria hanno preso il via i massimi campionati di calcio dilettantistico. Nella prima tappa del girone A del torneo di Promozione sono state messe a segno 20 reti, media a gara pari a 2, 5 con 2 reti in meno rispetto la scorsa stagione. Un solo calcio di rigore trasformato che pareggia quelli della stagione precedente nello stesso turno. Ben 19 calciatori hanno iscritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori, uno in più di 12 mesi fa quando invece le doppiette erano ben 4 contro l’unica realizzata quest’anno. Mantengono viva la tradizione di segnare alla prima giornata Colosimo e Petrone.

I marcatori nel girone A

Nel dettaglio, la classifica marcatori: 2 reti (1 rig) Amendola (Plm Morrone) - 1 rete Baclet (DB Rossoblù), Caceres (Trebisacce), Cimino (AEK Crotone), Colosimo (Mesoraca), De Rose (Malvito), Foderaro (DB Rossoblù), Furiato (Trebisacce), Gaspar (Mesoraca, Gimenez (Amantea), Hereida (Trebisacce), Jawara (Cassano Sybaris), Moauro (Juvenilia RCS), Nesticò (Sersale), Nicoletti (DB Rossoblù), Percia Montani (DB Rossoblù), Petrone (PLM Morrone), Riga (Altomonte RC), Spizzirri (AEK Crotone).

Girone B

Il primo turno si chiude iscrivendo negli annali 22 reti in totale, media a gara pari a 2.75, in netto aumento rispetto al precedente torneo quando le reti sono state solo 17. Tra le marcature si annota una sola rete su calcio di rigore (nessun penalty alla prima giornata nella stagione precedente) con 21 atleti iscritti tra i marcatori della giornata (+4 rispetto alla stagione 2023/2024). Una sola doppietta realizzata mentre, tra i marcatori, il solo Acosta M del Pro Pellaro segna alla prima giornata cosi fece nella passata edizione.

I marcatori

Nel dettaglio, la classifica marcatori: 2 reti Simigliani (Bianco) – 1 rete Acosta O. (Virtus Rosarno), Acosta M. (Pro Pellaro), Alderete (Val Gallico), Angulo (Deliese), Carvajal Sanchez (Val Gallico), Cecere (Gioiosa), Favasulli (Africo), Fernandez (Melicucco), Ghergo (Stilomomonasterace), Giovinazzo (Melicucco), Iorfida (Guardavalle), Lupo (Bianco), Macrì A (C Capo Vaticano), Mammoliti (Bianco), Mercatante (rig, C Capo Vaticano), Pasini (C Capo Vaticano), Pertierra (Virtus Rosarno), Placanica (Bovalinese), Scalese (Atl Maida), S Nicola Chiaravalle).