I due ko consecutivi contro Campora e Rossanese, sono costate la panchina a Tony Lio, il tecnico è stato infatti esonerato dalla guida della Db Rossoblù Città di Luzzi. La società del presidente Luca Gencarelli ha dunque deciso di dare subito una scossa all'ambiente dopo due turni di campionato. I rossoblù - che possono contare su un organico di tutto rispetto - sono tra le formazioni candidate per la vittoria finale del girone A del torneo di Promozione.

Il comunicato del club

La DB Rossoblù Città di Luzzi comunica che Tony Lio è stato sollevato dal suo incarico di allenatore. Insieme a lui è stato sollevato dall'incarico anche il preparatore atletico Francesco Lo Giudice. La società desidera ringraziare entrambi per il lavoro svolto in queste settimane. Un compito che hanno assolto con estrema professionalità e grande umanità. Inoltre, auguri agli stessi le migliori fortune per il prosieguo delle loro carriere. Nelle prossime ore verrà comunicato il nuovo allenatore del team rossoblù.