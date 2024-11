Svelato il nuovo organigramma del club crotonese per la stagione 2024/25. Il numero uno della società che ai nastri di partenza del torneo si presenterà con l'etichetta di neopromossa non nasconde le proprie ambizioni

L'AEK Crotone di certo non è ferma e sta strutturando l'avvicinamento alla prossima stagione di Promozione (Girone A) che la vedrà con l'etichetta di neopromossa. La società giallonera ha un percorso chiaro in testa e avviato ormai un paio di stagioni fa. Nella giornata di venerdì dunque l'intera dirigenza si è presentata nella nuova sede del club, dove è avvenuto l’incontro con la stampa. Ufficializzato innanzitutto l'organigramma societario 2024/25 che vede alla presidenza Raffaele Bossi, coadiuvato dal vice Gianluigi La Gamba e poi il direttore generale Antonio Basile, l’ufficio marketing gestito da Annalena Corica, il dirigente Francesco Torromino e l’area tecnica con il nuovo direttore sportivo Davide Biaggi.

Le dichiarazioni del presidente Bossi

Il presidente, aprendo la conferenza, ha subito chiarito quali saranno i punti cardini della prossima stagione. Attorniato dai suoi più fedeli collaboratori, il presidente ha voluto giocare a carte scoperte rimarcando le proprie ambizioni che lo hanno già caratterizzato nella passata stagione: «Abbiamo dimostrato il nostro modo di fare calcio e vogliamo continuare a farlo. I nostri molteplici sacrifici che facciamo io e tutti quelli che rappresentano la famiglia AEK devono portarci ad un risultato. Non scendiamo in campo solo per divertirci, ma vogliamo qualcosa in più».

Bossi ha poi ringraziato il fratello Salvatore per l’apporto dato in questi anni e che ha operato una scelta, condivisa dalla società, di creare una società parallela all’AEK Crotone per rilanciare il settore giovanile, la scuola calcio, e far crescere le nuove leve dando loro quindi la possibilità poi di misurarsi con realtà più importanti di quelle che attualmente si trovano nei campionati di Terza e Seconda Categoria. Nel corso dell'incontro sono state presentate anche le nuove maglie per la prossima stagione.