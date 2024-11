Nel campionato di Promozione A, anche la 19esima giornata è andata in archivio, lasciando agli amanti delle statistiche in totale 28 reti. Sulle otto partite disputate ha vinto il fattore campo: cinque, infatti, i successi delle squadre che hanno giocato in casa, per il resto un pareggio e una sola vittoria in trasferta.

Uno dei verdetti che esce fuori dal 19esimo turno è relativo al nuovo allungo in classifica della capolista Rossanese, che vince per 2-1 sul campo del Campora e, approfittando della contemporanea sconfitta dell’Altomonte a Luzzi, si (ri)porta dopo due giornate, a 8 i punti di vantaggio sul secondo posto. Di Carrozza e Ferreira le marcature bizantine che avevano permesso alla squadra allenata da Luca Aloisi si portarsi doppio vantaggio. Per il Campora, invece, a segno Salome.

Sette gol e tante emozioni al “San Francesco” di Luzzi. Qui, i padroni di casa della DB Rossoblù chiudono il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Percia Montani (doppietta) e Magnavita. Nel secondo tempo Percia Montani mette la firma sulla sua personale tripletta e sul poker della squadra luzzese. L’Altomonte, che protesta per una serie di decisioni arbitrali, si sveglia comunque troppo tardi e tra il 33’ e il 43’ mette a segno 3 reti con Riga e Melono (doppietta). La DB Rossoblù Luzzi consolida il terzo posto, a quota 37 punti, accorciando sulla seconda piazza occupata proprio dall’Altomonte adesso distante solo 2 lunghezze. In zona play off rallenta il Trebisacce, nonostante il positivo pareggio in casa del Sersale, mentre il Cassano Sybaris (quinto in classifica) conosce la sconfitta per 3-2 nell’anticipo di sabato sul campo del Mesoraca.

Tre punti importanti in ottica “salvezza tranquilla” sono quelli conquistati dalla Soccer Montalto. La squadra allenata da Andrea Pignataro liquida l’Amantea con un sonoro 4-1. Ad aprire le marcature nel match giocato a Settimo di Montalto ci pensa il solito Renato Prete, l’Amantea però non ci sta e prima trova il pari con un tiro dalla distanza di Amendola. Nel secondo tempo i padroni di casa si riportano in vantaggio con Celestino e trovano altre due reti grazie alla doppietta di Alessandro Amendola.

Vittoria senza storia quella conquistata dal Mangone sul V.E. Rende. La formazione di mister Burgo batte 3-0 i biancorossi con la doppietta di Zicarelli e il gol di Acebal. Per il Mangone, che resta al quartultimo posto in classifica a quota 15, sono comunque 3 punti di platino che consentono di accorciare sull’undicesimo posto – attualmente occupato proprio dal V.E. Rende a quota 23 - che significherebbe salvezza diretta.

Dell’ennesimo passo falso del V.E. Rende ne approfitta anche la Juvenilia Roseto che si aggiudica per 3-0 lo scontro play out contro il Cotronei. Lamberti, Dolce e Antoniazzi sono gli autori dei tre gol per la squadra jonica allenata da mister Davide Falcone. Sempre in zona play out finisce a reti bianche la partita giocata sabato in anticipo tra il San Fili (penultimo) e il fanalino di coda Mirto Crosia.

Risultati 19esima giornata

Mesoraca-Cassano Sybaris 3-2

Mirto Crosia-San Fili 0-0

Campora-Rossanese 1-2

DB Rossoblù Luzzi-Altomonte 4-3

Juvenilia Roseto-Cotronei 3-0

Mangone-V.E. Rende 3-0

Sersale-Trebisacce 1-1

Soccer Montalto-Amantea 4-1

La classifica

Rossanese 47

Altomonte 39

DB Rossoblù Luzzi 37

Trebisacce 34

Cassano Sybaris 32

Sersale 31

Amantea 30

Campora 26

Soccer Montalto 26

Mesoraca 26

V.E. Rende 23

Juvenilia Roseto 17

Mangone 15

Cotronei (-1) 14

San Fili 10

Mirto Crosia 8