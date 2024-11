Un vero e proprio jolly. Dove lo metti, il suo lo porta puntualmente a casa. Francesco Poltero ha giocato in diversi ruoli, sempre con lo stesso elevato rendimento. Gol, assist e ottime prestazioni per il calciatore dell’Amantea, al primo posto nella Top Ten della 12ª giornata redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Anche quella offerta contro il Campora è stata una prova di rilievo ed è dunque normale vederlo al primo posto della Top Ten di giornata. Una vera e propria risorsa, insomma, sotto molteplici aspetti.

Alle sue spalle il difensore Maragò della Soccer Montalto, altro elemento puntualmente efficace in ogni circostanza, e Francesco Petrone, dal rendimento in crescita e fra l’altro in grado di segnare ancora gol pesanti per il V.E. Rende. A seguire ecco Perrone della DB Rossoblù Luzzi, in crescita nelle ultime giornate, e Andrea Amendola dell’Amantea, altro calciatore blucerchiato che in questa prima parte della stagione ha trovato modo di mettersi in mostra.

Nella graduatoria dei migliori trovano quindi posto Angelo Petrone della capolista Dgs Praia Tortora, Iaquinta del Cotronei Caccuri, Ferracci del Cassano Sybaris, De Rose A. della Soccer Montalto e Sinopoli del Real Montalto. Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione A dopo la 12ª giornata.