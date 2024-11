Non è una conferma e, ovviamente, non è una sorpresa. Perché Davide Giglio è un bomber dai contorni indefiniti e quindi ogni anno va sempre alla ricerca di nuovi record. Quindi non si conferma, ma si migliora. Dopo sette giornate già sette reti e tanto lavoro sporco per i compagni (e viceversa ovviamente) per trascinare in vetta lo Sporting Catanzaro Lido, una bella realtà anche quest’anno del girone B di Promozione. E allora vanno a Giglio i 10 punti della Top Ten della 7ª giornata redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Alle spalle di Giglio ecco Vara del San Giorgio, fra l’altro leader nella classifica dei goleador del girone B di Promozione con 8 reti e tanta, tantissima sostanza. Con i suoi gol Vara sta trascinando la formazione reggina al vertice della classifica. A completare il podio Baroni del Capo Vaticano, centrocampista con il vizio del gol: serve una sua intuizione per sbloccare la sfida contro l’Archi.

Fra i migliori della giornata numero 7 ci sono due conferme: Maviglia e Bruzzese. Il difensore dell’Ardore resta così il leader della squadra e mantiene una continuità di rendimento che fa la differenza. Per l’esterno della Cinquefrondese solite manifestazioni di efficienza e determinazione. Fra i più bravi anche Gullo della Vigor Lamezia, Borghetto del San Giorgio, Mascaro della Vigor Lamezia, Scalese dell’Atletico Maida e Valensise del Melicucco.

Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22,00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione B dopo 7 giornate.