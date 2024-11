Una tripletta in meno di un quarto d’ora. Antonio Diaco ad un certo punto ha vestito i panni del protagonista ed ha deciso di chiudere la gara con lo Scandale, consentendo così alla Rossanese di rialzarsi dopo la precedente sconfitta. L’attaccante bizantino è così il primo nella classifica di rendimento redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Ad Antonio Diaco vanno così i 10 punti del migliore della Top Ten della 5ª giornata del girone A di Promozione, davanti a Francesco Poltero dell’Amantea, un vero e proprio jolly, uno in grado di rendere sempre al meglio in qualsiasi posizione venga utilizzato. A completare il podio c’è quindi Francesco Petrone, centravanti di un V.E. Rende capace di riprendere la sua marcia vincente a suon di gol.

Fra i migliori della quinta giornata ecco De Rose A. della Soccer Montalto e Puoli della Digiesse Praia Tortora: entrambi si confermano fra i più bravi e con il rendimento sempre elevato. In particolare Puoli è anche il miglior goleador del girone A di Promozione. In classifica troviamo quindi Belcastro del V.E. Rende, Sbrissa della Juvenilia Roseto, Iaquinta del Cotronei Caccuri, Chianello del Campora e Calabretta del Caraffa.

Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22.00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Eccellenza dopo i primi cinque turni di campionato.