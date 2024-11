È entrato in campo a gara in corso e nel giro di poco tempo ha servito un assist decisivo ed ha colpito su calcio da fermo. Giuseppe Sifonetti, al rientro dopo un lungo stop per infortunio, ha confermato che la classe non è acqua e allora a 40 anni da poco compiuti, eccolo subito determinante. È lui pertanto il primo leader della classifica di rendimento del girone A di Promozione, nella Top Ten di Zona D, il format che LaC dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Alle sue spalle troviamo Renato Prete, 50 reti la passata stagione in Prima categoria, in grado di partire con il piede giusto anche in Promozione, sempre con la maglia della Soccer Montalto. A completare il podio Pedrinho della Db Rossoblù Luzzi, un calciatore partito con il piede giusto e desideroso di fare la differenza.

Fra i migliori della prima giornata ci sono anche Rosario De Luca del Campora, altro calciatore sempre sulla breccia, e Domenico Buongiorno, pure lui “stagionato” ma puntualmente efficace.

Ricordiamo che i punti ottenuti in ogni giornata andranno poi a sommarsi ai precedenti per stilare una classifica generale relativa appunto al rendimento.