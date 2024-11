È rimasto poco senza calcio e senza squadra. Deve solo pazientare perché la prossima stagione prenderà il via ufficiale il 1° luglio, ma per Mimmo Varrà sicuramente è già tempo di muoversi sul mercato, per allestire una rosa competitiva e dal dna vincente, com’è suo costume, com’è nelle tradizioni della piazza dove fa ritorno e com’è nelle intenzioni del club. Stiamo parlando della Virtus Rosarno, formazione al primo anno nel girone B di Promozione, vogliosa di far bene nella prossima stagione, dove a costruire l’organico sarà appunto Mimmo Varrà. Il presidente Primerano e gli altri soci sono andati sul sicuro, anche per dare continuità ad un bel percorso iniziato poco tempo addietro, fra l’altro già in grado di raggiungere un primo obiettivo, ossia quello di riportare l’entusiasmo nella piazza rosarnese.

Di conseguenza ecco l’accordo con Mimmo Varrà per il ruolo di direttore sportivo, da svolgere a far data dal prossimo 1° luglio 2024, quando inizierà appunto la prossima stagione. Nell’ottica di un progetto ambizioso, il club ha deciso di affidare l’area tecnica a un personaggio storico del calcio calabrese, rosarnese doc, le cui competenze, esperienze e qualità sono ben note, maturate in una lunga carriera. Fra l’altro, abitando a tre metri dal campo sportivo, a Varrà basterà affacciarsi dal balcone per controllare tutta la situazione! Ma al di là degli scherzi lui è un uomo di campo, è un ds del fare e dell’agire e sicuramente avrà in testa già la squadra per la prossima stagione. E come al solito saranno tante le telefonate che gli arriveranno e numerosi i calciatori che vorranno giocare a Rosarno, dove si è quasi sempre giocato per vincere. Con uno stadio pieno, con tanta gente al campo, il calore alla squadra sarà ovviamente assicurato da una tifoseria sempre numerosa anche in trasferta, dove fa la differenza. Ed è chiaro che la presenza di Varrà aumenterà l’entusiasmo nel pubblico amaranto.

L’accordo con Varrà è di natura biennale, a dimostrazione ulteriore del programma che l’Asd Virtus Rosarno intende portare avanti, per migliorare ancora di più e accendere ulteriormente l’entusiasmo fra la tifoseria e la città. Fra l’altro l’intenzione del club è anche quella di allestire una adeguata formazione giovanile per affrontare il torneo Under 19. Ma ci sono tanti progetti e la dirigenza, numerosa e compatta, ha già dimostrato di volere e di sapere fare calcio a determinati livelli. Adesso si alza l’asticella, ovviamente. Una volta terminato l’attuale torneo, Varrà sarà così operativo per allestire una squadra che possa affrontare un torneo da protagonista assoluto, come nella tradizione del calcio amaranto. Nella fase attuale Varrà sarà operativo soltanto nell’ambito relativo all’individuazione dei calciatori da egli ritenuti funzionali al nuovo progetto e quindi sarà ufficialmente un tesserato dell’Asd Virtus Rosarno solo a far data dal 1° luglio 2024 e fino al 30 giugno del 2026.

“Ringraziamo Mimmo Varrà per aver accettato di far parte del nostro progetto futuro. Un piano, il nostro, sicuramente ambizioso e che abbraccerà vari aspetti, fra i quali anche la possibilità di allargare i quadri societari e l’inserimento di nuove figure. A tempo debito – così la società in una nota - e quindi a stagione in corso ultimata, daremo il benvenuto al nuovo direttore sportivo e illustreremo nel dettaglio ogni cosa. Intanto auspichiamo una conclusione di campionato all’altezza della situazione. Dopo questo anno di rodaggio, nel quale siamo stati comunque in grado di dire la nostra, cercheremo di migliorarci ancora di più e l’accordo già trovato con Varrà va proprio in questa direzione».