Dopo due stagioni esaltanti culminate con due approdi consecutivi ai playoff, l'Altomonte RC non si nasconde più. La società rossoblù ha un solo obiettivo: la vittoria del campionato di Promozione calabrese, un trampolino di lancio per approdare finalmente all'Eccellenza. L'aria che si respira è quella di un club ambizioso, che dopo aver assaporato la possibilità di fare il salto di categoria per due volte, ora vuole prendersi ciò che ritiene le spetti di diritto.

La dirigenza, sotto la guida del presidente Fabrizio Arleo, sta operando con decisione per allestire una rosa capace di dominare. Il messaggio è chiaro, come sottolinea lo stesso Fabrizio Arleo: «Stiamo costruendo una squadra che punterà a vincere il campionato». Le prime mosse di mercato confermano questa visione, con innesti di spessore in tutti i reparti.

Il reparto offensivo è stato potenziato con l'arrivo dal Campora di Mateo Tomas Perez, un attaccante classe 2000 che promette di far esplodere le difese avversarie. Con 18 reti nella passata stagione, Perez è il bomber di razza che l'Altomonte cercava per concretizzare la mole di gioco che verrà prodotta. A centrocampo, le redini del gioco saranno affidate a Mauricio Nahuel Tesare, classe 1998, un vero metronomo capace di dettare i tempi e di costruire dal basso. Non solo visione di gioco, ma anche un occhio di riguardo per il gol e una specializzazione sui calci piazzati, che lo rendono un'arma in più.

La difesa, punto cardine per ogni squadra che ambisce al vertice, si rafforza con l'esperienza e la solidità di Luciano Andres Faure, classe 2000. Reduce dalla vittoria del campionato di Promozione Girone B con la Virtus Rosarno, Faure porta con sé non solo un'abilità difensiva notevole, ma anche una rapidità d'esecuzione e un dinamismo in ripartenza che si integreranno perfettamente nel progetto tattico.

Accanto ai nuovi volti, l'Altomonte RC dimostra fiducia nel proprio vivaio e nel futuro. La conferma del giovane difensore Elio D'Acri, classe 2007, alla sua seconda stagione in rossoblù, è un segnale importante. La sua crescita esponenziale e l'impegno profuso lo rendono un elemento fondamentale per la squadra, a dimostrazione che il club punta sia sull'esperienza che sul talento emergente.

Il presidente Fabrizio Arleo anticipa ulteriori "innesti di spessore" nei prossimi giorni, con l'annuncio dell'intera rosa e del team tecnico previsto per l'inizio di luglio. Questo denota una programmazione attenta e una volontà ferrea di non lasciare nulla al caso. L'Altomonte RC è pronta a scendere in campo per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e, nelle intenzioni della società, di successi che porteranno dritti verso l'Eccellenza.