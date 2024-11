Anche quest’anno l’Amantea ha trovato davanti a sé una squadra che procede con un andamento straordinario. L’anno passato c’era la Promosport, adesso ecco la Dgs Praia Tortora. Ma pure in questa stagione, come nella precedente, la formazione blucerchiata sta disputando un torneo di alta classifica, tanto da chiudere l’andata in terza posizione, a -2 dal secondo posto.

Eccellente il lavoro svolto dalla società e in particolare dal tecnico Fabrizio Pirillo, il quale sta plasmando a dovere anche diversi giovani locali, i quali stanno trovando ampio spazio fra i titolari. Nelle ultime partite si è messo in luce il forte attaccante Simone Perri, classe 2005, rientrato dopo un infortunio e fra l’altro subito a segno (2 reti in altrettante partite e tanta voglia di recuperare il terreno perduto). In evidenza, quindi, ecco il difensore Agostino Grupillo, classe 2004, utilizzato 12 volte da Pirillo, in continua crescita: gioca praticamente da veterano. Scampoli di partita anche per Mazzuca classe 2005 (6 presenze, due delle quali da titolare) e per Sicoli (classe 2006): per lui quattro spezzoni di gara.

Quindi c’è Alessandro Socievole, amanteano purosangue, classe 2003, il quale sta disputando un torneo sopra le righe. Alessandro Pirillo lo ha plasmato a dovere nelle recenti due stagioni: l’anno passato 8 presenze per Socievole. Adesso invece è uno dei punti di riferimento della squadra. Ha giocato 14 partite finora, tutte da titolare, segnando anche un gol. Quantità e qualità in mezzo al campo. Alessandro Socievole proviene dalla cantera di Vittorio Suriano ed ha anche disputato un paio di anni nel settore giovanile del Perugia. Fra l’altro è figlio d’arte: suo papà, Marcello, ha giocato nel Licata di Zeman ed è stato presidente della compagine blucerchiata negli anni scorsi. L’Amantea, insomma, conta anche sui giovani cresciuti in casa e porta avanti un gran bel progetto, dando spazio e fiducia ai ragazzi del territorio.