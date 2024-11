L'Amantea è pronto a ripartire. Il club blucerchiato scioglie tutte le riserve e inizia a programmare il mercato e, di conseguenza, la prossima stagione nel campionato di Promozione A. Con la nuova triade composta infatti dal direttore sportivo Salituro, dal direttore generale Trotta e dal nuovo tecnico Andrea Parentela si sta impostando la linea guida da seguire, soprattutto per quel che riguarda la costruzione dell'organico.

I motivi della scelta

A parlare della sua nuova avventura in blucerchiato è proprio mister Parentela reduce dall'esperienza al Caraffa e, ancora prima, dalla stagione con il Cotronei dove sfiorò i playoff: «Diciamo che quando ho ricevuto la chiamata da parte dell'Amantea non è seguito nessun altro incontro semplicemente perché mi avevano fatto capire di volere me e dunque abbiamo chiuso subito. Posso dire che la mia scelta è stata anche condizionata dalla presenza del direttore Salituro con cui, pur non avendo mai lavorato insieme, c'è sempre stata una stima reciproca e da quella del direttore Trotta con cui ci consociamo da anni e so come lavora, essendo stati insieme anche al Soriano. Quanto al mercato, non è che possiamo fare la differenza dal momento che non abbiamo lo stesso budget delle altre squadre che stanno dominando il mercato, ma di certo non siamo gli ultimi arrivati e anche noi abbiamo ambizioni da centrare».

I rinnovi e la questione campo

Ed è proprio in tale direzione che si sta muovendo l'Amantea, dal momento che ha aperto la sua campagna di rinnovi prolungando diversi profili importanti per l'organico come i fratelli Trento o Gimenez: «Sicuramente non vogliamo fare il passo più lungo della gamba - continua Parentela - ma faremo una squadra abbastanza giovane e cercando di assicurarci quei profili di livello, senza però andare a cercare nomi affermati. Quanto ai rinnovi dei giorni scorsi, si tratta di ragazzi che si sono abituati all'ambiente ed era importante tenerli, a giorni ne seguiranno altri». Un'Amantea che ha affrontato la scorsa stagione da nomade della domenica non potendo contare su un campo proprio, ed ecco le parole del tecnico sull'attuale situazione campo: «So che in questi giorni dovrebbero iniziare i lavori per l'innesto del manto erboso. Sicuramente per la preparazione avremo un po' di difficoltà poiché dovremo spostarci in un campo limitrofo». Infine ecco le favorite di Parentela: «Io vedo DB Rossoblù Luzzi, Altomonte, Mesoraca, AEK Crotone e Sersale. Poi, come ogni anno, c'è sempre la sorpresa come c'è anche il flop».