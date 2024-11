La prima giornata del campionato di Promozione ha regalato più di una sorpresa. Tra queste, nel girone A, la vittoria del Campora sul campo della più quotata Db Rossoblù Città di Luzzi. Un successo per 1-0 arrivato con un gol pesante messo a segno da Rosario De Luca, attaccante classe '85 che con questa rete ha voluto ricordare a tutti che può fare ancora la differenza.

«Per noi questa è una grande vittoria - dice De Luca -, arrivata sul campo di una delle squadre candidate alla vittoria del campionato». L'attaccante del Campora attribuisce il merito del positivo esordio a «tutta la squadra». Durante la settimana «ci alleniamo bene - dice il bomber - e nel corso delle partite siamo bravi a mettere in pratica tutto ciò che il mister ci dice».

La dedica di De Luca

De Luca, da buon capitano e giocatore di esperienza, nonostante una vittoria prestigiosa ottenuta all'esordio in campionato, vuole tenere alta la concentrazione dei suoi compagni di squadra: «Siamo un gruppo giovane e dunque dobbiamo cercare di giocare con la massima attenzione ogni partita. Non dobbiamo dimenticare che il nostro principale obiettivo è quello di fare punti salvezza». Dopo ogni gol non può che mancare la dedica: «Per mio figlio e mia moglie che mi sostengono in ogni partita».

Aceto tiene tutti con i piedi per terra

I 3 punti conquistati dal Campora contro la corazzata allenata da Tony Lio, sono arrivati al termine di una partita combattuta, condizionata dall'infortunio nei primi minuti di gioco a Elio Andreoli, portiere dei padroni di casa che, nel corso del primo tempo, sono rimasti in 10 uomini a seguito del doppio giallo a Casella. La vittoria del Campora, più che meritata, è stata accolta con entusiasmo dal tecnico dei tirrenici Tonino Aceto, che però vuole placare gli entusiasmi e tenere i suoi con i piedi per terra.

«Vincere a Luzzi è motivo di grande soddisfazione - dice l'allenatore del Campora -. Noi siamo una squadra giovane costruita per fare un campionato tranquillo. Non dobbiamo fare voli pindarici e soprattutto dobbiamo stare con i piedi per terra anche perché siamo consapevoli del fatto che questo è un campionato difficilissimo, più che un torneo di Promozione sembra essere un'Eccellenza 2».