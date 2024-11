Ha iniziato l’ennesima stagione calcistica con una perla delle sue. Sul campo di Rosarno ha evitato alla sua squadra la sconfitta, calciando una punizione sotto l’incrocio, al minuto 96, proprio sui titoli di coda. Sotto di un gol, il Gallico Catona è stato salvato da Mimmo Zampaglione, ormai un evergreen del calcio dilettantistico calabrese, che lo ritrova puntuale protagonista da diverse stagioni a questa parte, dopo essersi regalato alcune annate nei professionisti.

Il centravanti reggino di Saline Joniche, classe 1986, per tutta la gara ha cercato di colpire (nel primo tempo ha sfiorato il gol in mezza rovesciata), si è sacrificato in fase di non possesso e, alla fine, si è incaricato di tirare quella punizione finita sotto l’incrocio, imprendibile per il portiere di casa Licastro. Poi ha scatenato la sua esultanza, venendo sommerso dall’abbraccio dei compagni e riscuotendo gli applausi dei propri tifosi.

Nel girone B di Promozione ci sono tanti calciatori in grado di fare la differenza. Uno di questi è sicuramente Mimmo Zampaglione, il quale ha subito firmato una rete da applausi, fra l’altro realizzata contro la Virtus Rosarno allenata da suo cognato Biagio De Domenico. Una sfida in famiglia terminata in parità, anche se entrambe le squadre hanno mostrato di avere i numeri per disputare un ottimo campionato.