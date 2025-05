Inizia il grande calderone del calciomercato dilettantistico, in un periodo dove il valzer delle panchine è abbastanza complesso. Tante infatti saranno le squadre che cambieranno guida tecnica e apriranno un nuovo ciclo dopo la stagione appena conclusa. al momento, però, le indiscrezioni sulle panchine arrivano prevalentemente dal girone B di Promozione.

Bianco e Bovalinese, allenatore cercasi

Subito dopo la fine della stagione, quelle più attive nel ripartire sembrerebbero essere Bovalinese e Bianco anche perché in procinto di cambiare i rispettivi allenatori. La Bovalinese, innanzitutto, deve ripartire dopo essere stata a un passo dai play off. Il club amaranto, dopo il cambio a campionato in corso che ha portato Galati a rilevare Frascà, è nuovamente in procinto di rivoluzione tecnica con lo stesso Galati sempre più vicino all'addio. Al suo posto, infatti, sembrerebbe essere sempre più in auge il nome di Maurizio Lanzaro, quest'anno sulla panchina del San Luca nello sfortunato campionato di Eccellenza culminato con la retrocessione. Proprio il nome di Silvio Frascà, però, è rimbalzato negli ultimi giorni dal momento che sembra essere in orbita Bianco. Il club bianco/azzurro, infatti, è in cerca di un nuovo tecnico e l'ex tecnico della Bovalinese potrebbe essere un'idea. Da segnalare che al momento non c'è nulla di ufficiale ma solo voci e chiamate informative, ma non è da escludere che nelle prossime settimane ci possano essere degli sviluppi che confermino o smentiscano le suddette ipotesi.