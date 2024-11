Al comunale “Amerise” di Trebisacce il 7 agosto è partita la stagione dei delfini giallorossi. Una nuova avventura affidata alle cure tecniche di mister Serafino Malucchi mentre per quelle atletiche è stato confermato Luigi Amato. I portieri saranno allenati dal neo-

preparatore Alfonso Versace, completa l’organico tecnico il riconfermato Gianni Iozzi. Tanto lavoro per il direttore sportivo Domenico Rugiano che presenta, al raduno iniziale, tanti nuovi volti pronti a difendere i colori della città.

Ne abbiamo parlato con il tecnico Serafino Malucchi, chiedendo l’obiettivo stagionale che la società insegue

«Al momento non possiamo dichiarare un obbiettivo preciso. In una riunione congiunta, la società ha confermato la linea programmatica già inaugurata lo scorso anno, camminare cioè con le proprie gambe, in sintesi, dunque, valorizzare i giovani».

Tanti gli innesti, una rosa che ora va assemblata

«Stiamo completando l’organico badando sempre ai costi. Con gli arrivi del portiere Beltramella e del difensore Granata che sono gli elementi più esperti della squadra, restiamo con una età media di 21/22 anni. Dobbiamo essere bravi ad integrare i giocatori appena arrivati con quelli confermati. Ora iniziamo, in questa fase valuteremo se è il caso di integrare qualche altro profilo, uno/due elementi. Rispetto all’anno scorso, ho tre elementi in meno che già conoscevamo, prontamente sostituiti con lementi di pari valore. Dopo Cerda e Pastore, però, non dimentichiamo che mancherà ancora Jarar alle prese con il recupero dal brutto infortunio».

Pur dando il peso che merita, il calcio di agosto disegna la gerarchia del campionato

«Vedo un campionato forte con squadre dal blasone importante come Scalea e Morrone appena retrocesse. In prima fascia, con i favori dei pronostici, ci sono le annunciate pretendenti come DB Rossoblù, Sersale, Mesoraca, Altomonte. Non credo ci saranno

quadre materasso, già condannate. Aggiungiamoci anche le due matricole, AEK Crotone e Malvito, che stanno allestendo organici importanti. Teniamoci pronti a qualche sorpresa, ogni anno ne esce una»

Cercando di inquadrare il Trebisacce in questa analisi, pungoliamo ancora mister Malucchi

«Il nostro primo obiettivo è un campionato di tranquillità, così come ci ha chiesto la società. Saremo altresì vigili, se ci saranno le condizioni cercheremo di confermare il cammino dello scorso campionato puntando alla parte alta della classifica. Ma prima la tranquillità, poi tutto il resto, d’altronde è risaputo che l’appetito vien mangiando».