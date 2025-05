Un campionato affascinante come pochi negli ultimi anni, quello di Promozione B, dal momento che fino all'ultima giornata ha tenuto tutti col fiato sospeso non solo per quel che riguarda il primo posto ma anche per la griglia definitiva dei play off. Un'annata intensa e che ha visto diverse squadre attrezzate per la vetta, animando dunque la lotta.

Adesso però resta da capire se effettivamente sarà una tra Stilomonasterace o Val Gallico ad accompagnare la Virtus Rosarno nel prossimo campionato di Eccellenza.

La finale

Domenica (ore 15:30) è prevista la finalissima play off appunto tra Stilomonasterace e Val Gallico, rispettivamente seconda e quarta della classe nella regular season e dunque con la squadra di mister Papaleo che avrà il vantaggio di giocare in casa e anche quello dei due risultati su tre a disposizione nell'arco dei 120 minuti.

Lo Stilomonasterace che arriva dalla vittoria per 1-0 in semifinale contro la sorpresa del torneo San Nicola-Chiaravalle mentre il Val Gallico, invece, era costretto a vincere sul campo del Gioiosa Ionica che aveva chiuso al terzo posto e dunque con il privilegio anche del pareggio.

Il club gallicese però riesce a fare il colpaccio grazie al solito Carvajal (doppietta) assicurandosi il posto in finale. Due organici di livello, con lo Stilomonasterace che ha come obiettivo l'immediato ritorno nel massimo campionato regionale dopo la retrocessione dello scorso anno mentre il Val Gallico, invece, vuole coronare un progetto nato un anno fa dopo la fusione con il Gallico Catona. La vincente affronterà poi, nella vera e propria finalissima, l'altra vincente nella finale play off del girone A di Promozione tra Mesoraca e DB Rossoblù Luzzi.