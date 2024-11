La tredicesima giornata del campionato di Promozione - Girone B ha visto le prime due della classe, Ardore e Capo Vaticano, rispettare il favore dei pronostici e portare a casa i 3 punti contro Virtus Rosarno e Sporting Catanzaro Lido. Partita senza storia quella di Ardore che termina sul punteggio di 4-0 per la formazione amaranto che ritrova la vittoria grazie alle due doppiette di Marino e Bruzzaniti. Successo di misura invece per il Capo Vaticano che tra le mura amiche del San Giovanni Bosco supera per 1-0 la formazione catanzarese.

A seguire in classifica arrivano conferme importanti anche per Saint Michel e Atletico Maida, terze a pari merito con 25 punti e a 4 lunghezze dall’Ardore capolista; e se il confronto cui era chiamato il Maida poteva dirsi piuttosto agevole - in casa del sempre più ultimo Roccella (1 punto in 13 gare) - non era scontato il risultato portato a casa dalla squadra di Gioia Tauro, matricola del campionato, che supera per 2-1 il San Nicola Da Crissa dimostrando di potersela giocare con ogni avversario e primeggiando per reti messe a segno nella competizione (29 reti all’attivo per i bianco-oro).

Frena il Gallico Catona fuori casa contro la Pro Pellaro mentre ritrovano la vittoria Bianco e Caraffa, che stazionano a metà classifica e che, nel prossimo turno, proveranno ad impensierire rispettivamente Ardore e Altetico Maida. Tra le sfide più interessanti della quattordicesima giornata anche lo scontro al vertice tra San Nicola Da Crissa e Capo Vaticano.

I risultati

Caraffa-Melito 5-0

Gallico Catona-Pro Pellaro 1-1

Saint Michel-San Nicola Da Crissa 2-1

Ardore-Virtus Rosarno 4-0

Bivongi Pazzano-Deliese 0-0

Capo Vaticano-Sporting Cz Lido 1-0

Melicucco-Bianco 0-2

Roccella-Atletico Maida 0-5

La classifica

Ardore 29

Capo Vaticano 28

Saint Michel 25

Maida 25

San Nicola da Crissa 24

Gallico Catona 23

Caraffa 19

Pro Pellaro 19

Bianco 17

Melicucco 15

Virtus Rosarno 15

Deliese 15

Sporting Cz Lido 11

Melito 11

Bivongi 10

Pazzano 110

Roccella 1

Il prossimo turno

Melito-Gallico Catona

Ardore-Bianco

Atletico Maida-Caraffa

Deliese-Melicucco

Pro Pellaro-Saint Michel

San Nicola Da Crisa-Capo Vaticano

Sporting Cz Lido-Bivongi Pazzano

Virtus Rosarno-Roccella