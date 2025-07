Se la destinazione è stata quella giusta, allora vuol dire che il timoniere ha saputo senz'altro trovare la rotta. Il Taurianova Academy si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Promozione B da neopromossa ma con tante ambizioni al seguito. Tra gli artefici del traguardo rientra innanzitutto mister Michele Coppola, il timoniere appunto che ha guidato il club fino al ritorno nei principali campionati regionali.

Il rinnovo

Anche per questo non c'erano mai stati dei reali dubbi sulla sua riconferma e, di fatti, nelle ultime ore è stato messo nero su bianco. Il presidente Longo, dunque, ha ribadito piena fiducia a Coppola che siederà ancora una volta sulla panchina del Taurianova.

Ecco le parole dello stesso tecnico, ai microfoni ufficiali del club che parte innanzitutto dalla passata stagione: «Non abbiamo avuto un avvio felice, successivamente abbiamo inanellato una serie di vittorie recuperando terreno alle prime nonostante molteplici difficoltà. Alla fine abbiamo raggiunto la seconda posizione affrontando con successo nei playoff il Catona fino all’epilogo finale di Lamezia col Taverna, culminato con la vittoria e la conseguente promozione. Questo successo non è stato solo il raggiungimento di un obiettivo sportivo, ma ha significato molto di più per tutti noi. In primo luogo, ha ripagato l'incredibile impegno e la dedizione costante di ogni singolo giocatore, dello staff tecnico e di tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Ogni sacrificio, ogni momento difficile superato insieme, ha trovato il suo giusto coronamento».

Ripartire e fare bene

La squadra non ha mai mollato, fino a centrare un obiettivo che mancava da tanto tempo: «La Promozione - continua Coppola - ha riportato entusiasmo e orgoglio nella nostra comunità. Vedere i sorrisi dei tifosi, l'emozione sui volti di chi ci ha sempre sostenuto, è stata la ricompensa più grande. È stata una stagione che ci ha insegnato tanto, ci ha fatto crescere e ci ha uniti ancora di più. Ora, l'obiettivo è ripartire da qui, con la stessa fame e la stessa voglia di continuare a stupire».

Testa dunque al prossimo campionato, dopo l'avvenuta riconferma: «Sono contento di questa riconferma e ringrazio la società per la fiducia. La prossima stagione sarà molto difficile perché il prossimo campionato di Promozione sarà molto competitivo visto le squadre che stanno allestendo e il loro blasone. Dal canto nostro cercheremo di farci trovare pronti, mi aspetto di vedere un ulteriore passo avanti nella crescita dei nostri giocatori, soprattutto i giovani, sia a livello individuale che come collettivo».

Un legame profondo

Un perno indissolubile ormai quello di mister Coppola, al suo settimo anno sulla panchina del Taurianova: «È un privilegio allenare qui, e se ci sono ancora vuol dire che il percorso fatto è stato molto positivo. Taurianova è casa mia, dove ho costruito legami profondi e dove mi sento parte di qualcosa di veramente speciale. Abbiamo attraversato anche momenti difficili, ma in ogni circostanza siamo riusciti a superarli ed a far parlare il campo. Vedere la squadra crescere anno dopo anno, maturare, e raggiungere traguardi sempre più importanti è qualcosa che mi riempie di orgoglio. È la crescita di un progetto che valorizza e mette in primo piano i giovani cresciuti nella nostra scuola calcio. Dopo tanti anni la voglia di dimostrare e la passione sono le stesse del primo giorno».