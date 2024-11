Il Crotone di Mister Zauli si prepara all’imminente prima di campionato rifilando prima otto reti al Trebisacce, che milita in Promozione, e poi una alla Primavera, infoltita con qualche titolare di prima squadra, nei due diversi allenamenti congiunti giocati in meno di 24 ore al centro sportivo dell’Antico Borgo. Sono state due gare da 90 minuti con i test a Gomelt (e per il centrocampista croato sarebbe un ritorno dopo i giri in Olanda, Lituania e Croazia) e Vinicius (l’esterno brasiliano disputò un campionato di serie B al Perugia nell’estate del 2014 proveniente dalla Lazio), entrambi svincolati e non ancora tesserati.

Oggi ci sono le partenze certe di Awua, Kargbo, Spina e Bernardotto, che possono offrire idee più chiare al complesso rush finale del calciomercato: «Esordiremo a Catania in concomitanza della chiusura del calcio mercato, oramai è consuetudine non solo per i campionati italiani e a noi deve interessare solo mettere i 90 minuti nelle gambe per tutti» chiarisce subito Mister Zauli. É rientrato nel gruppo Petriccione, che ha giocato l’intero match contro i ragazzi della Primavera, ma i dubbi di mercato passano anche dalle scelte che alcuni singoli faranno assieme alla società, come Nicoletti e Crialese, che se partissero darebbero agio all’inserimento di Leo e/o Garrattoni (entrambi al Foggia) e sembrano essere di gradimento del mister: «Lo vado ripetendo dall’inizio del ritiro, devo e voglio ringraziare tutti per come si stanno comportando, sia quelli che sono già partiti che quelli che trovano spazi ridotti. Le risposte che arrivano anche nelle amichevoli, così come abbiamo visto anche in Coppa Italia, sono buone». Sfoltire dunque la rosa che numericamente è ancora troppo ampia, ma anche comprendere se Petriccione ed altri rimarranno, è tra gli obbiettivi primari. Poi ci sono, anche, i dilemmi tattici: Gomez e Tumminello potranno giocare assieme? «Stiamo proprio lavorando con la società per avere un parco attaccanti più ampio, perché l’opzione due punte c’è ed ovviamente potrà e dovrà ancora essere verificata».

Ecco i giocatori impiegati nei due allenamenti congiunti, disputati al centro sportivo dell’antico Borgo contro il Trebisacce e la Primavera di mister Bonvini:

Crotone: D’Alterio; Giannotti, Papini, Gigliotti, Giron; Felippe (28’st Gomelt), Vitale; Tribuzzi, Rojas (35’pt Pannitteri), D’Ursi (28’st Gomez); Tumminello. All. Zauli.

Trebisacce: Di Stasi (1’st Golia); Gagliarde (28’pt Vodanovich), Carone (1’st D’Angelo), Pastore (22’st Tucci), Cerda; De Paola (1’st Jarar), Curatelo (1’st La Banca); De Vincenti (22’st Donnici), Leonori J., Leonori A. (22’st Zeitoune); Sbrissa. All. Malucchi.

Reti: 22’pt Tumminello, 6’st D’Ursi, 9’st e 27’st Felippe, 17’st Tribuzzi , 29’st Gomelt , 36’st Gomez, 42’st Vitale.

Crotone: Lucano (1’st Dini); Spaltro (1’st Ranieri), Mondonico, Bove, Crialese; Petriccione, Gomelt (1’st Vinicius); Pannitteri (30’pt Chiarella), Cantisani, Bruzzaniti; Gomez. All. Zauli.

Crotone Primavera p.t. : Dini (1’st Lucano); Russo, Tarantino, D’Amora, Coscia; Schirò, Vinicius (1’st Tosto), Aprile; Ranieri (1’st Elia); Chiarella (30’ Riezzo), Solmonte. All. Bonvini.

Rete: 36’pt Bruzzaniti.