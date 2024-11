La vendita senza incanto è prevista per il prossimo 29 maggio alle ore 12. Il lotto unico comprende anche gli arredi, accessori, oggettistica, abbigliamenti, trofei, targhe, medaglie

Ci sono novità in merito alla vendita dei beni materiali e immateriali della società Reggina 1914. È stata infatti pubblicata nelle scorse ore l’ordinanza di vendita, con il dettaglio che riguarda il lotto unico diviso in quattro sezioni differenti, e che comprende nei anche il marchio Reggina 1914.

Si tratta di vendita all’asta senza incanto prevista per il prossimo 29 maggio alle ore 12, presso l’Ufficio del giudice delegato presso il tribunale di Reggio Calabria in via Sant’Anna, palazzo Cedir (piano 3, torre 3) a Reggio Calabria. Il prezzo base (e offerta minima) 100mila euro. Rialzo minimo pari a 2. 500 euro. Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 28 maggio.

Tale offerta deve essere corredata da una cauzione non inferiore al 20% del prezzo proposto. Il soggetto aggiudicatario dovrà versare il saldo entro e non oltre i trenta giorni successivi.

Dettagli del lotto

Le sezioni oggetto del lotto unico comprendono il portafogli marchi (marchio n. deposito 302016000074109 – marchio n. deposito 302016000074139 – marchio n. deposito 302019000046554), gli arredi con logo Reggina, accessori, oggettistica, abbigliamenti, trofei, targhe, medaglie.