Per il boxeur milanese è un ritorno a casa. Nato a Milano è originario di Caulonia. L’appuntamento venerdì 22 dicembre a Catanzaro

La grande boxe torna in Calabria e lo fa con uno dei pugili più importanti a livello Nazionale. Una notte magica per i calabresi amanti di questo sport e per Giacobbe Fragomeni, campione del mondo WBC nel 2008 pesi massimi-leggeri ed ambasciatore della boxe calabrese in quanto, pur se nato a Milano, è originario di Caulonia. Un ritorno a “casa”, quindi, per Fragomeni, che venerdì salirà sul ring allestito al PalaGivoino di Catanzaro per il primo trofeo “Re Italo”.

La leggenda di re Italo

L’eroe mitologico a capo degli Enotri, antico popolo che viveva in Calabria, che in suo onore successivamente si chiamarono Itali e diedero il nome di Italia prima all’Istmo di Catanzaro poi alla nostra Regione e infine a tutto il nostro Paese. Italo fu un combattente che riuscì ad unire tutte le popolazioni calabresi creando una forte identità.

Non solo boxe

Un concentrato di sport da combattimento che vedrà la partecipazione di tantissimi atleti provenienti da tutta Italia e si concluderà con due incontri internazionali: il Titolo AFSO di Kickboxing specialità K1 categoria 50.800 kg nella quale gareggerà Federica Arpino, atleta della Pro Fighting Santeramo, opposta alla fortissima lottatrice greca Mavra Vourtsi della Promachos Club e il ritorno sul ring proprio di Giacobbe Fragomeni, che sfiderà il pugile ungherese Tibor Laczo.

A caccia di record

Giacobbe Fragomeni, allenato dal maestro Biagio Zurlo, punterà tra l’altro a battere il record europeo di pugile più anziano in attività attualmente detenuto da Gianfranco Rosi.