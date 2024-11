Adesso si fa sul serio. La fase a gironi del Mondiale in Qatar si è conclusa stasera, con le ultime partite a premiare Brasile e Svizzera. Gli elevetici battono 3-2 la Serbia di Vlahovic e Milinkovic Savic e seguono i verdeoro, che hanno vinto il girone G, agli ottavi di finale di un Mondiale che, fin qui, ha regalato tante polemiche - calcistiche e non - e anche diverse eliminazioni di lusso.

Nel pomeriggio, invece, ha clamorosamente esultato la Corea del Sud. Il 2-1 sul Portogallo ha permesso alla Nazionale di Sergio Costa di agganciare a quota 4 punti l'Uruguay, contemporaneamente vittorioso per 2-0 sul Ghana. A regalare la qualificazione alla Corea, a parità di differenza reti, il numero totale dei gol segnati: 4, due in più rispetto a Suarez e soci. In festa l'intero paese orientale, secondo dietro i lusitani. Quella della Celeste però è solo l'ultima di una lunga serie di eliminazioni deluxe.

Doppia debacle europea

Hanno fatto anticipatamente i bagagli, infatti, Belgio e Germania. I Diavoli Rossi sono stati eliminati da Croazia e Marocco, fra le sorprese del torneo. Lo 0-0 contro i biancorossi di ieri, contraddistinto dai tanti errori sottoporta dell'interista Lukaku, è costato l'addio al sogno Mondiale per la selezione del dimissionario CT Martinez.

Fuori clamorosamente anche i tedeschi, alla seconda uscita ai gironi consecutiva (come l'Italia 2010 e 2014). A Neuer e compagni non è bastata la vittoria 4-2 sul Costa Rica, vista la contemporeanea impresa del Giappone sulla Spagna. Il successo è valso ai nipponici un sorprendente primo posto, con la squadra di Luis Enrique qualificata come seconda.

Ai tedeschi resta, nonostante la cocente delusione, il merito di aver regalato al Mondiale una delle scene di protesta più forti viste in Qatar: la foto di squadra con i giocatori con la mano davanti alla bocca, a indicare la censura a cui sono stati costretti, resterà nella storia della competizione e dello sport.

La storica immagine della Germania

Il tabellone

Delineati, dunque, tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta. Spicca la sfida fra l'Inghilterra e il Senegal, fra le più interessanti degli ottavi insieme a quella fra Francia e Polonia. La Spagna di Luis Enrique fronteggerà la sorpresa Marocco, l'Argentina di Leo Messi se la vedrà con l'Australia. In totale sono otto le Nazionali europee presenti, tre americane, due asiatiche e due africane, oltre all'Oceania, che porterà proprio i Socceros alla fase finale. Da segnalare come nessuna squadra sia riuscita a ottenere il punteggio pieno nelle tre partite dei gironi.

Il tabellone completo

Olanda-Stati Uniti

Australia-Argentina

Giappone-Croazia

Brasile-Corea del Sud

Inghilterra-Senegal

Francia-Polonia

Marocco-Spagna

Portogallo-Svizzera

Serie B al Mondiale

Curiosamente tutti e tre i giocatori della Serie B presenti al Mondiale sono approdati, con le rispettive Nazionali, agli ottavi. Glik (Polonia - Benevento), Cheddira (Marocco - Bari) e Karacic (Australia - Brescia) continueranno la propria avventura, non tornando subito a disposizione delle avversarie di Reggina e Cosenza. Peraltro gli amaranto domenica fronteggeranno proprio le rondinelle, ancora prive del proprio terzino sinistro.

Dei tre, però, solo Glik è stato impegnato con continuità, giocando tutti i minuti a disposizione con la sua Polonia. Karacic ha disputato 75 minuti mentre Cheddira è ancora in attesa di esordire.