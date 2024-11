La seconda giornata del Round 1 è terminata con una sconfitta per le azzurrine che però hanno tenuto testa alle campionesse in carica. Domenica la formazione di Leandri affronterà gara 3 contro la Scozia

Allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza si è giocata la sfida valida per la seconda giornata del Round 1 di qualificazione agli Europei femminili under 17 tra l’Italia e le campionesse in carica della Francia. Match che si è chiuso con la vittoria della formazione transalpina che ha battuto per 4-3 le Azzurrine allenate da Jacopo Leandri. Sulla tribuna centrale del Marulla una discreta cornice di pubblico, con tanti bambini delle scuole calcio del territorio che hanno incitato la Nazionale italiana dal primo minuto al novantesimo.

Primo tempo

La sfida del Marulla inizia con la formazione francese subito pericolosa in avanti, ma a passare in vantaggio è l’Italia a segno con Galli (17’) dopo una bella ripartenza. Il pareggio delle francesi al 23’: difesa azzurra da rivedere e Ouzar ne approfitta per battere Nespolo. La squadra di Leandri non accusa il colpo e alla mezz’ora le azzurrine trovano il nuovo vantaggio con Romanelli che supera Yilmaz in uscita.

La Francia, però, si ricorda di essere la squadra campione d’Europa in carica e prima pareggia con Djenna Tene al 42’, e poi passa avanti al quinto minuto di recupero sempre con Tene, che trova la sua doppietta personale. Si va dunque al riposo con le Transalpine in vantaggio per 3 a 2.

Secondo tempo

La ripresa inizia con la Nazionale di Leandri che si riversa in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Al 65’ Galli si invola sulla destra, la numero 7 mette in mezzo all’indirizzo di Eleonora Ferraresi che in piena area di rigore viene atterrata dall’intervento di Fouda Ahmadou: è calcio di rigore. Dal dischetto è la stessa Ferraresi a siglare il 3-3 per le Azzurrine.

La beffa per la Nazionale italiana arriva al 86’: dopo una ripartenza le francesi trovano il gol con Graziani. In pieno recupero le ragazze di Leandri tentano il tutto per tutto per il pari ma arriva il triplice fischio. A Cosenza passa la Francia che batte l’Italia 4-3. Domenica mattina alle 11 il terzo e ultimo appuntamento delle qualificazioni europee con le azzurrine che affronteranno la Scozia.

Il tabellino

MARCATRICI: 17' pt Galli (I), 24' Ouazar (F), 30' Romanelli (I), 43 e 50' Tene (F), 21' st rig. Ferraresi (I), 42' Graziani (F)

FRANCIA: Yilmaz; Saadallah, Sellenet (29' st Jean), Fouda Ahmadou, Denizot; Rouquet (10' st Graziani); Ebayilin, Gay, Ouazar, Bacoul-Juillard; Tene. A disp.: Bouchard, Romiti, Bourdoncle, Sylejmani, Abdourahi, Dufour, Rafalski. All. Locatelli

ITALIA: Nespolo; Consolini, Petruzziello, Di Girolamo, Santoro; Pieri, Cherubini (48' st Ieva), Bedini (1' st Ventriglia); Romanelli (40' st Pomati), Ferraresi, Galli. A disp.: Bucci, Paniccia, Mariotti, Copelli, Baccaro, Bertola. All. Leandri

ARBITRO: Allayiotou (Cipro). ASSISTENTI: Christodoulou (Cipro), Van Gilst (Paesi Bassi). IV UFFICIALE: Overtoom (Paesi Bassi)

NOTE: espulsa Pieri (I) al 45' st per somma di ammonizioni. Ammonite Ebayilin (F), Rouquet (F), Ventriglia (I)