Nella Juvenilia Roseto militano tanti giovani sudamericani e per questo motivo, le partite sono trasmesse su YouTube. Ma in Calabria sono tanti gli argentini che giocano in categorie dilettantistiche, fra i quali un ex compagno di Dybala

Dall’Argentina alla Calabria e ritorno, ma via web: la Juvenilia Roseto porta in campo diversi ragazzi provenienti dal Sud America e, proprio per questo, su un canale Youtube che porta il nome della società vengono trasmesse le gare della squadra. Con una particolarità, cioè il commento in spagnolo con uno spiccato accento argentino, sia la telecronaca sia la parte tecnica. Un percorso che permette così a genitori e parenti dei ragazzi in maglia rossoblù di guardare con attenzione le partite che vedono protagonisti i loro congiunti in Calabria.

Tanti argentini fra Eccellenza e Promozione

Non soltanto la Juvenilia Roseto, comunque. Sono diverse le formazioni, soprattutto nei campionati minori, che vantano in squadra calciatori provenienti dalla parte meridionale d’Oltreoceano. Un fenomeno che sembra marcatamente diffuso nella provincia di Cosenza: nel PraiaTortora, squadra al secondo posto dell’Eccellenza Calabrese, nell’ultima partita sono scesi in campo come terzetto difensivo Garcia, Carballo e Gonzalez, tre cognomi di identificazione piuttosto facile; idem nel Cassano, ultimo avversario proprio della Juvenilia, in una sorta di Superclasico in salsa calabrese. Ma anche nell’Audace San Marco ci sono degli argentini e uno di loro, Lautaro Nessier, ha imitato il suo pari nome dell’Inter segnando nel match che ieri ha visto impegnati i Leoni sul campo della Themesen, in Prima Categoria.

Ad attrarre è tutta la Calabria

Non è soltanto la provincia di Cosenza, però, a essere attraente per i calciatori argentini: l’Ardore Calcio, a Reggio Calabria, ne conta diversi in squadra, così come il Guardavalle, che mette dentro Lucas Niz, nativo proprio di Buenos Aires. E poi c’è Mauricio Luciano Acosta della Pro Pellaro: classe 1993, è stato compagno di squadra di Paulo Dybala all’Instituto Central de Cordoba, dove il fuoriclasse della Roma ha mosso i primi passi. Come raccontato dallo stesso Acosta a Cronache di Spogliatoio in un’intervista del 2022, è stato proprio l’ex Juve e Palermo a “costringerlo” a cambiare ruolo, da trequartista a esterno. Insomma, la Calabria calcistica piace proprio a tutti, soprattutto agli argentini.