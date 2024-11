È prevista per sabato 19 novembre alle ore 16,30 la presentazione del libro sulla vita sportiva e non solo di Mimmo Varrà, personaggio storico del calcio calabrese. Al Villaggio Hotel “La Porta del Sole” di San Ferdinando (RC) Mimmo Varrà dialogherà con il giornalista Roberto Saverino, autore del libro, dal titolo: “Questo sono io – Mimmo Varrà, il calcio, la mia vita, la mia storia” edito da Libritalia Edizioni.

È previsto l’intervento di diversi ex compagni di squadra e di tanti volti noti del calcio calabrese. Nel volume si ripercorre tutta la storia calcistica di Mimmo Varrà, partendo dalle giovanili del Bayern Monaco per arrivare alle varie avventure vissute da calciatore, allenatore e direttore sportivo. Non mancano i riferimenti alla sfera privata, ai tanti personaggi incontrati nel lungo percorso che lo ha visto anche vincere il titolo nazionale con la Rappresentativa della Calabria. Si passano in rassegna tutti gli anni trascorsi da calciatore e da allenatore, le vittorie e le sconfitte, le gioie e anche qualche delusione. Largo poi alla terza carriera di Mimmo Varrà, quella da direttore sportivo. Segnato da una dolorosa vicenda giudiziaria, alla quale è dedicato un apposito capitolo, Varrà è tornato in prima linea e come al solito, senza peli sulla lingua, esprime il proprio pensiero sul calcio regionale e non solo.

Tanti gli aneddoti raccontati ed ancora: l’amore per la squadra della sua città e quindi la promessa mantenuta di portare la Rosarnese in Serie D, categoria poi ritrovata da direttore generale. Da non perdere il capitolo sulla straordinaria promozione ottenuta alla guida del Belvedere. Il calcio di ieri e quello di oggi nelle parole di un personaggio storico che ha puntualmente lasciato il segno e generato sempre argomenti di discussione. Un libro molto atteso, quello sulla vita di Mimmo Varrà, del quale se ne parlava da tempo e che adesso è diventato realtà.

Sabato 19 novembre alle ore 16,30 a San Ferdinando ci sarà pertanto la presentazione ufficiale al Villagio Hotel “La Porta del Sole”. Una serata per raccontare e raccontarsi, con tanta nostalgia e anche con la voglia di sentirsi ancora vivi e protagonisti, sempre e comunque. “Questo sono io” – Mimmo Varrà, il calcio, la mia vita, la mia storia: è arrivato il momento di Mimmo Varrà, allora, per svelare il suo pensiero sul calcio che fa parte integrante della propria vita da oltre 50 anni. E quindi della sua storia, tutta da raccontare.