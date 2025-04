La 31esima giornata del girone I di Serie D riapre ufficialmente la corsa al primo posto ed emette alcuni verdetti importanti per le nostre calabresi. La Reggina fa otto vittorie consecutive e si avvicina sensibilmente al Siracusa, a riposo causa ritiro Akragas. Gli amaranto battono 3-1 la Nissa, sesta in classifica, con doppietta di Ragusa e rete di Renelus e ora sono a -1. Le ultime tre partite saranno decisive per determinare chi parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

La vittoria di Barillà e compagni fa felici Sambiase e Vibonese. La truppa di Morelli va ancora al tappeto, ad Acireale passano 2-1 in rimonta i padroni di casa, mentre i rossoblù vincono 3-1 ad Enna grazie a Terranova e alla doppietta di Alagna e ipotecano il quinto posto.

Terzo posto per la Scafatese, che al Vitiello non sbaglia e mette nei guai il Castrum Favara: 3-1 e siciliani in zona play-out.

Prosegue il momento no del Locri: i ragazzi di Scorrano stappano il match di Ragusa con il solito Ficara ma si fanno riprendere e superare. Haberkon e Ahmetaj bloccano i reggini all’ultimo posto, ma i play-out sono ancora raggiungibili. Il Sant’Agata penultimo pareggia a Pompei, il Licata terzultimo perde in casa contro il Paternò.

La top 3 del 31esimo turno

L’uomo della settimana è Antonino Ragusa. Con la doppietta contro la Nissa, l’esperto attaccante raggiunge la doppia cifra nella classifica dei capocannonieri e lancia la Reggina a -1 dalla capolista Siracusa. Due goal d’autore: il primo chiudendo sul secondo palo un’azione insistita e rifinita da Barranco, il secondo con un rasoterra che bacia il palo e beffa il portiere nisseno. Due goal pesanti in vista del rush finale.

Sul secondo gradino del podio si piazza un altro “calabrese”: Fabio Alagna sigla due goal fondamentali per la Vibonese, due timbri che significano play-off. Nel 3-1 a Enna l’ariete rossoblù apre e chiude le marcature, dimostrando il solito killer istinct.

Medaglia di bronzo, infine, per Alessio Petta: l’esperto difensore centrale, con all’attivo diverse presenze tra i professionisti, regala al suo Acireale un successo di vitale importanza. Un colpo di testa che stende il Sambiase e lancia i granata a +3 sui play-out.