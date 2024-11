Il Catanzaro torna da Reggio Emilia con un buon punto dopo aver pareggiato contro la Reggiana 2 a 2 in match rocambolesco. Le Aquile sono riuscite a riacciuffare il risultato dopo essere andate sotto di due gol e la squadra è stata artefice di una grande prestazione. Proprio su questa grande prova l’allenatore giallorosso Fabio Caserta ha esordito nella conferenza stampa post partita: «Abbiamo fatto una grandissima partita, sotto tutti i punti di vista. Buonissimo l’atteggiamento, la voglia di non mollare mai, anche quando siamo andati sotto di due gol. L'unica cosa che secondo me abbiamo sbagliato sono stati i primi dieci minuti, l'approccio non è stato bellissimo, prendi i gol e poi te ne annullano un per fuori gioco, poi ne subisci un altro. Non era facile».

Poi ritorna sulla prestazione dei suoi: «Quando dico che vedo una squadra in crescita sotto tutti i punti di vista mi riferisco a questo, perché queste partite poi possono finire veramente male. Però la squadra è stata sempre in partita, abbiamo concesso inevitabilmente qualche ripartenza il primo tempo, ma credo che la Reggiana abbia giocato tutta la partita aspettando per poi ripartire in contropiede, noi siamo stati molto bravi. Ai ragazzi devo fare i complimenti perché hanno fatto una grandissima partita, sono felice perché ho visto la squadra che voglio vedere e dobbiamo continuare così».

«C’è rammarico da parte di tutti noi per la prestazione che è stata fatta, perché c’era la voglia di portare a casa i tre punti. C'è tanto rammarico se analizzo la partita in toto – ha continuato Caserta -. Avevo chiesto prima della partita una corsa in più per il compagno da parte di tutti, l'atteggiamento giusto è quello che c'è stato»,

Poi in particolare sui calciatori: «Scognamillo secondo me è un giocatore che è molto bravo dal punto di vista della fase difensiva, ma soprattutto è molto bravo nella costruzione, nell'impostazione della giocata, perché ha qualità, ha personalità, crea la superiorità in mezzo al campo. Spesso gli chiedo nel giro palla di alzarsi e creare superiorità in mezzo al campo, quindi secondo me lo fa molto bene, poi a livello difensivo è sempre stato un ottimo difensore al quale se abbini anche la qualità tecnica diventa un giocatore importante. Per Iemmello (autore di uno dei due gol ndr.) ci sono poche parole da dire, quei gol ti fanno capire la qualità del calciatore, perché tanti altri calciatori da quella posizione non fanno gol, poi ha tanta personalità perché poi nei momenti di difficoltà riesce sempre a farsi dare la palla, a trovare il tempo giusto, la posizione giusta. L'ho sempre detto, per noi è un valore aggiunto perché in questa categoria con le qualità di Immello ce ne sono veramente pochi».