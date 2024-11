Reti bellissime e tanto agonismo durante la gara andata in scena questo pomeriggio al Mapei Stadium. Ora i giallorossi hanno 15 punti in classifica e occupano la decima posizione

Il nono pareggio in tredici partite per il Catanzaro in trasferta contro la Reggiana, forse il più bello e importante per il momento che sta vivendo la squadra. Una partita che definire rocambolesca è poco per quanto visto in campo al Mapei Stadium. I padroni di casa vanno in poco tempo, nella prima frazione di gioco, in vantaggio con un gran gol al volo di Portanova, poi Gondo, anche lui con una prodezza, raddoppia. Ma a pochi minuti dalla conclusione del primo tempo, Pompetti con una gran botta accorcia le distanze. Nella ripresa il Catanzaro è sicuramente più propositivo e cerca in tutti i modi di riagguantare il risultato e ci riesce con Iemmello che sigla la rete del definitivo 2 a 2. Ora i giallorossi hanno 15 punti in classifica e occupano la decima posizione

Primo tempo

Nei primi dieci minuti il Catanzaro ha il pallino del gioco in mano, mentre i padroni di casa provano a sfruttare le ripartenze. Sono infatti due le occasioni che capitano alla Reggina con Vergara e Gondo, ma in entrambi i casi la palla non finisce in rete e comunque l’assistente alza la bandierina.

Al 9’ però le Aquile ci provano con Pontisso dal limite, il tiro a giro costringe Bardi al tuffo per riuscire a deviare.

Il Catanzaro al 20’ va in gol con Pontisso però, sul passaggio decisivo in area di Biasci, il numero 20 giallorosso è con un piede in offside e dopo un check al Var la rete viene annullata.

Il match però viene sbloccato da un gran gol di Portanova al 25’. Sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra dalla Reggina, la palla viene respinta dalla difesa giallorossa verso il limite dell’area dove il 90 granata, di prima intenzione al volo scarica un destro su cui Piagliacelli non può nulla.

Passa poco più di un minuto e il Catanzaro riconquista palla nei pressi dell’area di rigore della Reggiana con Iemmello che serve Pontisso che da solo, nel cuore dell’area di rigore, si divora un gol sparando altissimo.

Le ripartenze sono il punto forte dei padroni di casa con Vergara e Gondo che creano scompiglio nella difesa giallorossa e proprio al 32’, il numero 11 granata, controlla e con un gioco di prestigio riesce a indirizzare la sfera verso la porta battendo Pigliacelli. Reggiana 2, Catanzaro 0.

Solo grandi gol, un match spumeggiante. Vergara sbaglia una giocata sulla trequarti e la palla rimbalza verso l’area di rigore granata, lì si fionda Pompetti che di controbalzo colpisce con un sinistro potente prende la parte bassa della traversa e la sfera poi si deposita in rete. Al 41’ Reggiana 2, Catanzaro 1.

Il Catanzaro ci prova fino alla fine del primo tempo, infatti nell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro Biasci da dentro l’area colpisce in pieno la traversa con una conclusione bellissima al volo di prima intenzione su un cross proveniente dalla destra.

Secondo tempo

Il Catanzaro entra alla grande nella ripresa e dopo 3 minuti Iemello va vicino al 2 a 2 con un colpo di testa che sfiora l’incrocio dei pali.

Poi al 54’ le Aquile impattano nuovamente contro un legno. Inserimento in area di Bonini che prima calcia e poi serve Koutsoupias che conclude e colpisce il palo.

La partita è monotematica: il Catanzaro ha praticamente preso d’assalto l’area di rigore dei padroni di casa. E al 75’ è l’uomo più rappresentativo delle Aquile a riportare il match in equilibrio. La palla arriva a Pietro Iemmello dopo una serie di batti e ribatti in area, il capitano giallorosso con un destro a giro chirurgico riesce a mettere la sfera dietro le spalle dell’estremo difensore degli emiliani.

Nel finale di match è sempre il Catanzaro a fare di più senza però trovare la via del gol. Ma nel primo dei 6 minuti di recupero sono i padroni di casa ad andare vicini alla rete con un colpo di testa che finisce di poco alto sopra la traversa.

Non c’è più tempo Reggiana-Catanzaro termina 2 a 2.

Il tabellino

AC REGGIANA 1919 (3-5-1-1): Bardi; Meroni, Rozzio (67' Fiamozzi), Lucchesi; Marras (67' Fontanarosa), Ignacchiti, Reinhart (58' Štulac), Portanova, Sersanti; Vergara (79' Pettinari); Gondo (58' Girma). All.: Viali

US CATANZARO 1929 (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon (55' Brignola), Koutsoupias (85' Colibaly), Pompetti, Pontisso (67' Buso), D'Alessandro (67' Seck); Iemmello, Biasci (85' Pittarello). All.: Caserta

ARBITRO dell'incontro: PRONTERA; ASSISTENTI: CIPRIANI – TRASCIATTI; IV UFFICIALE: CANCI; VAR: VOLPI; AVAR: NASCA

AMMONITI: 50' Compagnon (Cz), 57' Gondo (Re).