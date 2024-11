Il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare in un video pubblicato sui suoi canali social: «Ogni promessa è un debito e io l’ho mantenuta»

In pieno clima elettorale, il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, annuncia di aver presentato un’offerta per acquistare il marchio della Reggina 1914.

Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, Bandecchi ha detto: «Nel mio tour elettorale, quello dove tutti si divertono e dicono “tanto non farai niente, ti conosciamo, chissà dove andrà Alternativa popolare”. Perché tutti gli intelligenti già parlano e già dicono… Comunque ho trovato anche il tempo per fare l’offerta per il marchio della Reggina Calcio. Quindi tutti devono sapere che un’offerta c’è».

«Chi vorrà comprare questo marchio spero che lo faccia per il bene della Reggina - afferma Bandecchi -. Per quanto mi riguarda io lo compro a nome di Stefano Bandecchi e lo regalerò al Comune che dovrà darlo evidentemente a chi ha questa squadra. Detto ciò, ogni promessa è un debito e io l’ho mantenuta».