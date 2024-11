Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha annunciato che l’amministrazione comunale parteciperà all’asta per l’acquisizione del marchio della Reggina. Durante una diretta Facebook dallo stadio Oreste Granillo, Falcomatà ha sottolineato l’importanza della squadra per la città.

«La Reggina è un bene pubblico, di interesse collettivo, un patrimonio che appartiene a tutti i reggini e non può e non deve appartenere a nessuno», ha dichiarato il sindaco. Ha ribadito che il marchio deve rimanere nella disponibilità della città, comparandolo a un bene comune come il Comune stesso.

«La Reggina è un patrimonio collettivo che va messo in sicurezza e dato alla città. L’unico modo per farlo è attraverso il Comune di Reggio Calabria. Con la delibera approvata pochi minuti fa, l’amministrazione comunale parteciperà all’asta per l’acquisizione del marchio. Abbiamo fatto tutte le verifiche tecniche necessarie. Oggi posso parlare con certezza della partecipazione dell’amministrazione comunale all’asta, poiché abbiamo un documento ufficiale, una delibera di giunta con tutti i pareri tecnici. Il 29 maggio parteciperemo all’asta, consapevoli che, a differenza dei soggetti privati, dobbiamo mantenere l’interesse collettivo e salvaguardare gli equilibri di bilancio».

