Novità all’orizzonte in casa Reggina. Mentre Inzaghi e la squadra hanno lasciato lo Stretto per qualche giorno, sospendendo momentaneamente le attività al Sant’Agata, torna a parlare Manuele Ilari. Nei giorni che precedono la sentenza al TAR del Lazio sull’ammissione al prossimo campionato di Serie BKT ci saranno anche altre importanti pendenze, fra cui l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023 e il versamento del milione di euro che serve per saldare gli stipendi di giugno ed evitare di essere ulteriormente deferiti e, in caso di ammissione al campionato, penalizzati.

In merito, la Reggina 1914 ha rilasciato un nuovo comunicato stampa, in cui è stata annunciata la presenza a Reggio nei prossimi giorni di Manuele Ilari, con una sua conferenza stampa preannunciata. L’imprenditore viene definito Presidente nella nota, sebbene la carica non sia mai stata ufficializzata dalla società, così come nel testo viene specificato che il passaggio di consegne, com’è comunque noto, non è ancora terminato ed è legato all’ammissione della formazione amaranto alla Serie B 2023/24.

La nota della Reggina

«In attesa della definizione del contenzioso giudiziario che deciderà in quale campionato giocherà la Reggina nella stagione calcistica 2023-2024, la nuova proprietà sta lavorando intensamente al fine di ricostruire la situazione contabile e finanziaria, consapevole della complessità del passaggio delle consegne con la vecchia proprietà, non ancora terminato. La speranza ed il desiderio sono gli stessi che animano tutti i tifosi reggini, ovvero esito favorevole del contenzioso amministrativo e conseguente riammissione in serie B. A quel punto la nuova proprietà agirà subito con fermezza ed impegno, per ripristinare condizioni di sostenibilità di bilancio, rendendo i costi coerenti con l'insieme delle entrate. Insieme ai componenti dell’area tecnica - ha dichiarato il Presidente Manuele Ilari - valuteremo quali saranno i calciatori intenzionati a sposare il progetto Reggina. Chi riterrà di non volere proseguire questo percorso verrà accontentato e troveremo la giusta soluzione per ognuno».

«Di certo - prosegue la nota - , per garantirsi un presente ed un futuro la Reggina non può più vivere al di sopra delle proprie possibilità. Per quanto riguarda invece il contenzioso in essere, così come già sottolineato riteniamo di trovarci in una situazione paradossale e dunque ci auguriamo che venga ripristinato ciò che è stato sancito dal campo di gioco. La scorsa stagione calcistica ha sancito che la Reggina ed il Lecco dovranno disputare il prossimo campionato di serie B, senza se e senza ma. Occorre salvaguardare un'etica sportiva.

La Reggina intende operare nel massimo rispetto della Federazione e di qualsiasi istituzione sportiva e non, ma l’esclusione, speriamo momentanea, dal torneo cadetto, ritengo sia una sanzione assolutamente sproporzionata”.

In questi giorni la società è al lavoro, con i propri consulenti, per approvare il bilancio al 30 giugno 2023. La prossima settimana è previsto l’arrivo a Reggio Calabria del Presidente Ilari, il quale interverrà in conferenza stampa».