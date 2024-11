L'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive ieri aveva invitato all’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi per la gara del Barbera

La Reggina, per la prima volta in stagione, sarà da sola in trasferta. Nessuna improvvisa disaffezione, ma la "semplice" scelta di vietare la vendita dei biglietti di Palermo-Reggina ai tifosi residenti a Reggio Calabria.

I motivi

La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve ma è praticamente certo che al Barbera non ci potranno essere i supporters amaranto. L'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive, nella giornata di ieri, aveva invitato il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive all’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi per la gara in terra siciliana. All'andata erano stati 819 i palermitani presenti.