La Reggina spera di vedere la luce in fondo al tunnel. Gli amaranto ospiteranno l’Alessandria dell’ex Simone Corazza nel posticipo della 17esima giornata del campionato di Serie B. Crisetig e soci, a quota 22 punti, sperano di uscire dalla crisi ma occhio alla sete di risultati utili dei grigi, fermi a quota 14 in zona playout. Arbitra Camplone di Pescara, con la gara che sarà visibile su Sky, Now, DAZN ed Helbiz Live.

Qui Reggina

Tanti dubbi e due assenze pesanti per Aglietti: fuori per squalifica Thiago Cionek e Perparim Hetemaj, all’ex allenatore del Chievo tocca trovare adeguati sostituti. In attacco ballottaggio fra Montalto e Galabinov, il bulgaro potrebbe tornare titolare, ma il 30 al momento è il favorito. Ricci insieme a Bellomo per completare il tridente.

REGGINA (4-3-3): Turati; Lakicevic, Regini, Loiacono, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Cortinovis; Bellomo, Ricci, Montalto. Allenatore: Aglietti.

Infortunati: Franco, Menez, Tumminello.

Squalificati: Cionek, Hetemaj.

Ballottaggi: Montalto-Galabinov 55-45, Stavropoulos-Loiacono 40-60.

Qui Alessandria - Longo: «Corazza importante per noi»



Moreno Longo ha tutti sostanzialmente a disposizione per la trasferta di Reggio Calabria, ad eccezione dello squalificato Michele Marconi. Sicuro titolare Simone Corazza, ex della partita così come Arrighini, anche lui probabilmente investito di una maglia dal primo minuto.



ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Pierozzi, Milanese, Casarini, Lunetta; Arrighini, Chiarello; Corazza. All.: Longo

Infortunati: nessuno.

Squalificati: Marconi.

Ballottaggi: nessuno.