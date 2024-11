Alla vigilia della sfida con la formazione romana, conferenza stampa di Ciccio Cozza: “Gli attaccanti vadano in gol”

REGGIO CALABRIA – Vigilia di campionato per la Reggina che domani sera (fischio d’inizio ore 19.30) affronterà la Lupa Roma. Questa mattina seduta di rifinitura. Presente anche Roberto Insigne che sarà quindi nell’elenco dei convocati e che al Granillo potrebbe anche scendere i n campo. La conferma arriva dalle parole del tecnico Ciccio Cozza. “Insigne dovrebbe esserci venerdì come anche Alessio Viola. Mi auguro che gli attaccanti vadano in gol. Se avessero realizzato un gol a testa avremmo almeno 5 punti in più. Una squadra giovane deve migliorare strada facendo e dobbiamo lavorare sull’attenzione e la concentrazione per non prendere quei gol che stiamo prendendo, su disattenzioni come quelle di Matera”.